El discurso de agradecimiento del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR a su similar norteamericano, DONALD TRUMP, se convirtió en un “Espaldarazo electoral” del mandatario mexicano a la reelección del magnate norteamericano.

LÓPEZ OBRADOR hizo añicos el cliché histórico del radicalismo de izquierda, al pronunciar un mensaje de reconocimiento a la política del líder nacional del imperialismo yankee, “por no haber tratado a México como una ‘colonia’”, y que haya respetado su condición de “nación independiente”.

“Usted no nos ha tratado como una colonia, al contrario ha honrado nuestra condición de nación independiente. Por eso, estoy aquí. Para expresar al pueblo de EEUU que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos: un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano”, dijo LÓPEZ OBRADOR en la Casa Blanca.

AMLO rubricó su discurso con un emotivo

“¡Que viva la amistad de nuestras dos naciones, que viva EEUU de América, que viva Canadá, que viva nuestra América. Viva México, viva México, viva México!”, en un pronunciamiento que seguramente el líder mexicano espera tenga una retribución hacia su política en México, pues la declaración emocionó al mandatario estadunidense, quien agitando el puño en señal de satisfacción, respondió:

“Eso es fantástico, gran trabajo, muchas gracias, muchas gracias, señor presidente. Un gran trabajo, gracias”.

Ojalá el discurso de AMLO abone a la reelección de TRUMP, pues si JOE BIDEN gana la elección de noviembre en EEUU, cuestión no descartada: ¿qué nos espera en México?

CONGRESO, SENSIBILIDAD

Por asociación temática, le comento que el Diputado GERARDO PEÑA FLORES, presentó reformas a la Ley de Educación para establecer que cuando exista contingencia, emergencia sanitaria, desastre natural o afectación de la economía nacional o estatal, declarada por autoridad competente, no se exija la compra y uso de uniformes, así como de material escolar para el ciclo escolar que corresponda.

“Las Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, estamos convencidos que para concretar el derecho a una educación de calidad, son necesarias políticas públicas con un alto grado de sensibilidad y empatía con todas las personas; en este momento, particularmente, con quienes se encuentran pasando por momentos complicados debido a la contingencia sanitaria”, destacó.

Ante el inicio del próximo ciclo escolar y consciente de la complicada situación económica que enfrenta la ciudadanía tamaulipeca, resaltó que es necesario que todas las autoridades sean sensibles ante estas necesidades.

“El inicio del ciclo escolar representa un gran esfuerzo para todas las familias tamaulipecas, ya que implica la adquisición de uniformes y materiales escolares, en virtud de ello, los gastos durante esta época del año suelen aumentarse considerablemente y en ocasiones, las familias se ven en la necesidad de endeudarse para cubrir dichos gastos”, precisó.

Durante la sesión de la Diputación Permanente, Peña Flores dejó de manifiesto el interés de su bancada, en proteger un derecho fundamental como es el acceso a la educación, así como la economía de muchas familias que se han visto seriamente afectadas con los estragos de la pandemia.

PRI, DESLINDE

Por cierto, en un virtual deslinde de ex funcionarios corruptos del sexenio peñista, encabezados por el ya detenido ex director de PEMEX, el Presidente nacional del PRI, ALEJANDRO MORENO, afirmó que este instituto político está del lado de la ley y a favor de la lucha contra la corrupción, “tope hasta donde tope”.

“Habremos de lamentar si priistas se ven involucrados en actos de corrupción. Si priistas cayeron en actos de corrupción, al hacerlo han traicionado al gobierno, a sus instituciones y han traicionado también al PRI”, aseguró.

ALEJANDRO MORENO, sostuvo que “nunca estaremos con quienes han abusado para lograr provechos personales desde la función pública. Las instituciones mexicanas, para cumplir sus altos cometidos, deben estar al margen de funcionarios y empleados que las traicionan con desvíos y abusos”.

“Fortalecer a las instituciones requiere combatir la corrupción y no pueden separarse de su sentido público, para atender intereses particulares. La corrupción es una forma, por tanto, de privatizar instituciones públicas, lo que sin duda es una perversión que no se debe tolerar”, subrayó.

¡UUFFF, QUE CALOR!

Un paréntesis parta compartirle que Protección Civil Tamaulipas, con información del Servicio Meteorológico Nacional de la CNA, advirtió que el paso de un sistema anticiclónico, provocará una onda de calor con un aumento significativo en las temperaturas en la mayor parte del estado, acompañado de viento moderado de dirección sureste, así como probabilidad de tolvaneras o torbellinos principalmente en la zona norte, condiciones que permanecerán ésta y la siguiente semana.

Zona Norte:

A partir del viernes temperatura máxima de 42°C y mínimas de 25°C, con viento moderado principalmente en zonas costeras.

Zona Centro:

Máxima de 39°C y mínimas de 23°C, con clima fresco en zonas altas (mínima de 12°C durante la noche en Miquihuana).

Zona Sur:

Máxima de 38°C y mínimas de 24°C, con viento moderado de dirección sureste de 25-35 km/h. Baja probabilidad de lluvia moderada durante el periodo de pronóstico para Tampico.

COVID ALARMA A REYNOSA

Desde otro ángulo de visión, le comparto que la Presidente municipal de Reynosa, Doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, declaró: «Estamos en un momento crítico de la pandemia, los contagios se están dando exponencialmente y ponen en riesgo muy serio al sistema de salud de la ciudad y del estado», al afirmar que de acuerdo a la persistencia en esta localidad, el COVID-19 sigue en lo alto de la estadística.

La Alcaldesa, Médico de profesión y con vasta experiencia en la salud y en la administración pública en conjunto, destacó la coordinación del Gobierno Municipal que ella encabeza, con las autoridades estatales y federales, para lograr juntos, reducir la incidencia de la enfermedad, con medidas como la restricción a la circulación vehicular.

«Los operativos como el Doble Hoy No Circula se hacen con la Guardia Nacional, la COEPRIS, Tránsito y Vialidad, apoyando estas medidas, pidiendo a la gente que no circule ciertos días y solicitando a los residentes del lado americano, que no vengan en estos momentos si no es por algo esencial», explicó la Doctora MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.

Más allá de la difusión de las medidas para contener el contagio del virus SARS-CoV2, el Municipio ha tendido su mano solidaria con la población reynosense, apoyando hasta la fecha a cerca de 60 mil familias con el Programa Emergente de Canasta Básica y con la donación directa de despensas.