Ciudad de México. 03 juio 2020. La cantante Érika Zaba y su esposo dieron positivo a COVID-19. Primero presentaron un síntoma de resfriado severo, tras lo cual decidieron someterse a las pruebas para identificar la enfermedad y recibieron el diagnóstico como positivo. Tras esto fueron confinados para evitar contagiar a los demás. Así lo informó en un video de su canal de Youtube.

Zaba explicó que ella y su esposo tomaron todas las precauciones sanitarias para evitar ser contagiados pero no lo lograron a pesar de usar cloro, gel antibacterial y medidas de sana distancia.

“Nunca pensé que les estaría diciéndoles esto, sobre todo porque nos hemos cuidado muchísimo, aquí en casa hemos llevado todas las precauciones, todas las medidas y resultamos positivos en COVID Francisco y yo”, expresó.

Érika dijo que están presentando síntomas similares a los de un resfriado pero que poco a poco se están presentando más complicaciones. Además refirieron que se encuentran muy preocupados porque su hijo pequeño, Emiliano, también podría presentar síntomas pero que el pediatra les dijo que no tendría mayor riesgo que un malestar. Así lo explicó la cantante:

Estoy preocupada sobre todo por Emiliano porque el pobre se siente mal y luego no se sabe explicar pero no ha tenido síntomas y pues obviamente me cuesta trabajo no poder estar con él al 100 y con el cubrebocas pues es difícil.

Érika Zaba, su esposo y Angelina, quien los apoya con labores domésticas, se encuentran en cuarentena y se mantienen visitando al mismo doctor para que les haga un seguimiento médico en conjunto. Aunque refieren que es difícil saber para ellos cuándo comenzaron con la enfermedad pero ahora se encuentran en vigilancia constante de sus síntomas y del pasar del día:

Simplemente fue como un resfriado, no tuvimos temperatura, no tuvimos tos seca ni dolor de pecho, tuvimos dolor de huesos, dolor en ojos, cabeza, cansancio, nos sentimos débiles. Se los digo para que estén atentos porque sí está pasando, ay gente que está en la calle porque tienen que trabajar y eso lo entiendo pero hay otras personas que salieron a la calle conviviendo, en un coche todos juntos en un carro y eso no.

Por último, Érika Zaba recomendó a sus seguidores el mantenerse alertas para evitar la posibilidad de arriesgarse a los contagios porque la enfermedad se encuentra en uno de sus puntos más peligrosos por la reciente apertura de comercios y de otros sitios públicos:

Hay que tomar medidas más fuertes, porque ahora que ya empezaron a abrir comercios, restaurantes, tenemos que cuidarnos mucho más, si no tienen que salir, no salgan

Por ello la cantante dijo que tienen un oxímetro con el cual se tienen que estar checando constantemente porque la falta de oxigenación que es uno de los síntomas que más han afectado y agravado la enfermedad, además de que se encuentran turnándose las labores de la casa.

Por el momento se encuentran en cuarentena por los próximos 15 días y están bajo constante evaluación del los médicos.