¿Es activo o será lastre?,

una incógnita evidente;

pa’l PRI es papa caliente

EPN dejó un desastre…

¿Qué puede hacer Alito?

pa’ sacudir el fantasma,

futuro ya no entusiasma

incluso se ve maldito…

En marzo del 2014, durante los festejos del 85 aniversario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el presidente (hoy ex) ENRIQUE PEÑA NIETO (EPN), disfrutando a plenitud del poder, se decía orgulloso de ser priista.

Allí convocó a los priistas a “realizar tareas que sirvan al desarrollo nacional y refrendar la confianza de los mexicanos con resultados”. A seis años de aquel discurso, se nota que a muchos priistas en el poder les entró sus palabras por una oreja y les salió por la otra.

La joya de aquel discurso fue cuando PEÑA NIETO presumía que: “El PRI de hoy es un PRI fiel a sus principios” y que pasaba de la sana distancia a una sana cercanía.

Unos meses antes de ese “tronador” discurso, en diciembre del 2013, se había “palomeado” la compra/venta de Agronitrogenados por tres mil 862 millones de pesos que Petróleos Mexicanos pagó a Altos Hornos de México, de ALONSO ANCIRA.

Tampoco se puede pasar por alto que un par de años antes del mencionado discurso, en 2012, la campaña presidencial de PEÑA NIETO, recibía “oxígeno monetario” de la empresa Odebrecht, a través de EMILIO LOZOYA AUSTIN.

Lo anterior es historia. Es del dominio público. Vale comentarlo como preámbulo para entender el “infierno” que está viviendo la plana mayor del Revolucionario Institucional, encabezada por ALEJANDRO MORENO, gobernador con licencia de Campeche.

Es cierto. La Cuarta Transformación no ha emitido algún señalamiento acusatorio en contra de EPN, salvo las investigaciones que SANTIAGO NIETO, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, reconoció se hacía en cuentas del ex presidente y familiares de éste.

El único “juicio sumario” es el que buena parte de los mexicanos han hecho del ex presidente, encontrándolo culpable de acuerdo a como se maneja la política en nuestro país, donde no se mueve ni una sola hoja de máquina si no lo ordena el Mandatario en turno.

Por ello vale preguntar al dirigente nacional del PRI, ALEJANDRO MORENO, si para su partido el expresidente PEÑA NIETO representa un activo de valor o una pesada piedra que puede hundir para siempre el barco que sigue haciendo agua.

La situación para el “Nuevo PRI” es extremadamente delicada por donde se vea. De ahí que resulta muy atractivo saber cómo le harán los priistas para que PEÑA, aunque ya no sea un valioso activo, por lo menos no se convierta en un lastre de cara a las elecciones.

¿Hasta cuándo esperará el PRI de ALEJANDRO MORENO para desmarcarse, expulsar o pintar una sana y lejana distancia de PEÑA NIETO…? El tiempo corre y el ex presidente ya representa “pérdida electoral” para el tricolor… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Al interior del Partido Revolucionario Institucional, su dirigente nacional, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, está causando más pena que gloria… Dicen que andando la carreta se acomodan las calabazas, pero el “PRI de ALITO” se está cayendo en pedazos, de forma suave y gradual; la carreta no anda o lo hace muy lento y las calabazas lejos se acomodarse se le están cayendo… Así como pintan las cosas tal vez lo más sano antes de entrar a la contienda electoral del 2021, que arranca en septiembre, es que se dé un relevo en el Comité Ejecutivo Nacional, comenzando por el dirigente… ¡Ay ojón!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.– La lentitud con que se está dando el “Caso Lozoya”, tiene una razón de ser. La Cuarta Transformación usará la información del ex director de Petróleos Mexicanos de forma selectiva; le aplicará un tamiz, pues, para evitar que las líneas de investigación motivadas por los datos que aporte EMILIO LOZOYA, puedan “embarrar” a algún prominente moreno que se enfile a la siguiente justa electoral… La 4T no quiere quemar a panistas o priistas que el día de mañana pudieran usar playera guinda… Por eso la información saldrá a la Opinión Pública a cuentagotas… Son rumores, rumores, rumores…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… En el seno de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, ya son varias las personas que miran a la titular GLORIA MOLINA GAMBOA, como la futura sacrificada… Los “dioses electorales” necesitan un sacrificio para saciar su sed y MOLINA es el funcionario ideal para que cargue con todas las pulgas… Es mucho el cochambre que hay en la Secretaría que es imposible lavarlo u ocultarlo… Tal vez MOLINA esté cobrando sus últimas quincenas como funcionaria… ¿Será…?

++CUENTAN QUE… En Reynosa, el agua podría ser un factor de peso en las aspiraciones electorales del clan que encabeza la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, sobre todo porque la Comisión Nacional del Agua alertó de posibles inundaciones en ese municipio fronterizo previendo las torrenciales lluvias y el Ayuntamiento no hizo nada… Cuentan que los adversarios de MAKI ya están armando el expediente, por si se ofrece… ¡Órale!

++CUENTAN QUE… De cara a las próximas elecciones podría darse un sacudimiento nada agradable en el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional… Cuentan que alguien muy importante en el “cielo azul” tamaulipeco está exigiendo que todos se pongan a trabajar en bien del “proyecto” y no sólo cobrar puntualmente la quincena… El partido ya debe operar y no ser simple apéndice; es lo que se escucha en rincones importantes de la política estatal… ¡Upsssss!

