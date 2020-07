Ciudad de México. 20 julio 2020. Con la reducción de los homicidios y robos, particularmente de combustibles, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está dando resultados positivos la estrategia de atención a las causas de la violencia y la inseguridad.

“Entre más atención al pueblo, entre más atención a los jóvenes, entre más oportunidades de trabajo, de bienestar, entre más buenos ejemplos se den desde el gobierno, entre menos corrupción y menos impunidad, más paz y tranquilidad”, subrayó.

Al encabezar el informe mensual de avances en materia de seguridad, el jefe del Ejecutivo sostuvo que el Gobierno de la Cuarta Transformación, a diferencia de administraciones anteriores, no fomenta la impunidad, lo que abona a realmente hacer frente a la delincuencia y eliminar cualquier contubernio entre delincuentes y autoridades.

Reiteró que no habrá protección ni acuerdos con quienes cometan delitos. Al mismo tiempo, se respetan los derechos humanos y se fortalece el uso de sistemas de inteligencia para combatir la inseguridad y la violencia.

El mandatario reiteró que la Secretaría de Marina regresará a las costas a asumir la seguridad nacional. Por su reciente instrucción, estará a cargo de la administración y vigilancia de las aduanas para evitar el ingreso de drogas sintéticas, el contrabando y la corrupción.

Reconoció el respaldo de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública, durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 y en la construcción de infraestructura en beneficio de la población.

“Yo he contado con un decidido respaldo de las Fuerzas Armadas. Sin regateos han apoyado las decisiones que se están tomando para transformar al país. son dos pilares del Estado mexicano que nos ayudan en el proceso de transformación, tanto la Secretaría de Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional. (…) Me han apoyado con lealtad y no solo es la lealtad al presidente, es la lealtad a la patria, al pueblo, que es lo más importante”, expresó.

Refrendó su compromiso de no declarar la guerra al crimen organizado.

“Eso no es solución. Eso ya sabemos lo que ocasiona y siempre se va a proteger a la gente sin violar derechos humanos, sin masacres, sin tortura, con inteligencia más que con fuerza y no se va a caer en ninguna provocación. Decirle a la gente, que tenga confianza. No hay ningún riesgo”, remarcó.

En materia de feminicidios, delito que registra un alza en la incidencia, el presidente instruyó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, asistir a la conferencia matutina para exponer la estrategia enfocada a erradicar la violencia de género.

Al exponer las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que estas “ratifican el acierto de la estrategia en contra de la inseguridad. Nunca hemos pensado que la incidencia criminal se va a reducir de un día para otro. Si su incremento fue producto de un largo proceso social, su decremento será producto de un proceso social”.

“Hay que recordar que un complemento fundamental de la estrategia de seguridad son los programas de bienestar, que buscan en paralelo ir generando las oportunidades o entregando los satisfactores menores particularmente a los jóvenes que históricamente se les ubicó como parte del ejército de reserva del crimen organizado. Tanto la estrategia de seguridad como los resultados de los programas de bienestar que forman uno de los ejes de la estrategia del actual gobierno están dando resultados”, enfatizó.

Agregó que a estos factores se suma la consolidación gradual de la Guardia Nacional, que actualmente cuenta con 96 mil 132 elementos.

“Todo ello en conjunto va abonando progresivamente al mejoramiento de la seguridad del país. Podemos concluir con satisfacción que la estrategia está dando resultados aun cuando todos estemos insatisfechos por tener todavía esas cifras altas pero lo importante es que van a la baja salvo algunas cifras de la incidencia delictiva”, aseveró el secretario.

En la conferencia acompañaron al presidente los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y de Marina, José Rafael Ojeda Durán; el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio y el procurador federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla.