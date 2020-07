MADRID. 02 julio 2020. Elton John inicia este viernes 3 de julio una nueva iniciativa consistente en compartir en su canal de YouTube conciertos completos grabados en diversas etapas de su larga carrera.

‘Classic Concert Series’ arranca con un show de 1976 en el Playhouse Theatre de Edimburgo (Escocia), al que seguirán otras grabaciones durante las siguiente cinco semanas.

Todo lo que se genere con los conciertos se destinará a The Elton John AIDS Foundation, para así ayudar a la lucha mundial contra la covid-19.

‘Live at the Playhouse Theatre’ fue grabado el 17 de septiembre de 1976 y muestra a Elton John en la cima de su popularidad después de lograr su primer número 1 en el Reino Unido con ‘Don’t Go Breaking My Heart’.