Tal como estaba previsto ayer miércoles por la tarde el Presidente Andrés Manuel

López Obrador presentó un informe sobre lo que hecho hasta hoy, después de haber

sido electo presidente en las elecciones del 2018, cuyo resultado dijo que “es bueno”;

sin embargo para el PAN “no hay nada que celebrar ni que festejar”, ya que si las

cosas estaban mal en la Administración del priísta Enrique Peña Nieto, “ahora

estamos peor con el tabasqueño.

El máximo líder del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, dijo en conferencia de

prensa que “con la Administración de López vamos para atrás como los cangrejos” y

remarcó que esto empezó en julio del 2018 “con ideas viejas y fracasadas que llevan a

México a los años 70s.

“No hay nada que festejar porque hace dos años las cosas estaban mal con Peña

Nieto, pero ahora digámoslo con toda claridad, ahora estamos peor con López

Obrador, vamos para atrás como los cangrejos”, reiteró.

Por su parte la Asociación de Gobernadores del Acción Nacional (GOAN) sobre uno

de los temas que más preocupan a los mexicanos, como lo es la inseguridad y la

violencia que se vive en el país, acusó que esto es resultado de que no se decide

enfrentar a la delincuencia organizada con toda la fuerza del Estado Mexicano.

Los mandatarios estatales de color azul en varios mensajes de su cuenta Twitter,

señalaron que no es el momento de politizar el combate a la inseguridad, pues el

abandono de la neutralidad no le sirve a México. Advirtiéron que “cada nivel de

gobierno debe asumir su responsabilidad : legal y operativa, pues urge coordinación y

hacer un genuino esfuerzo nacional”.

Apuntaron que el asesinato de un juez federal y su esposa en Colima, así como la

violencia en Guanajuato y el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadano

capitalino, Omar García Harfuch, han sacudido al país y alertan un desafío mayúsculo

que enfrenta al estado sobre la necesidad inmediata y urgente de redefinir la

Estrategia de Seguridad con objetivos y sanciones.

Ello para garantizar la protección de las familias mexicanas y de los servidores

públicos que demandan un ejercicio de unidad, responsabilidad y coordinación

nacional.

Sobre del mismo tema el CEN del PRI destacó que el gobierno federal carece de

respuestas para el presente y futuro del país, agobiado por la emergencia sanitaria,

económica y la inseguridad y aseguran que preocupa el deterioro de México. El

partido tricolor hace hincapié en que le preocupa “el deterioro institucional, económico

y por la inseguridad”.

“La emergencia sanitaria se ha transformado en una emergencia económica, de salud

y de seguridad, que requieren comunicación, coordinación y evaluación de las

políticas públicas”, remarcan.

Por cierto en su informe de actividades, el Presidente Andrés Manuel López Obrador,

dijo que “nunca en más de un siglo, se había insultado tanto a un presidente de la

república y la respuesta –dijo– ha sido de tolerancia y la no censura”.

Otra cosa que destacó es que en su gobierno no hay derroche y se terminó el lujo

insolente, dijo al hablar sobre los avances de su proyecto de austeridad.

Algunos destacados personajes, como la escritora Sara Sefchovich, dijo que para

algunos, como en mi caso y el de otros académicos, profesionistas, escritores,

periodistas, «que pusimos esperanzas en Andrés Manuel, la desilusión ha sido grande

porque ha echado para atrás avances democráticos, abandonado la ciencia y la

cultura, tomado decisiones equivocadas respecto a asuntos muy importantes y

peleado gratuitamente con muchos (mujeres, empresarios, gobernadores). Para que

otros reciban beneficios sea por contratos o apoyos o incluso porque los dejan hacer

(como la delincuencia), supongo que no es así”.

Alfonso Zárate, presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario, dijo que el discurso

presidencial y lo que va perfilando : la República de los pobres, está acentuando la

división, de un lado, anchas franjas sociales que lo veneran y del otro lado, sectores

de las clases sociales medias y alta que observan con miedo el rumbo del país. “El

choque en las redes sociales parece anticipar una confrontación más real.

Por cierto ya van dos o tres veces las que el presidente de EEUU, Donald Trump, ha

dicho que “planea recibir pronto en la Casa Blanca a su homólogo mexicano Andrés

Manuel López Obrador ó que lo está esperando “para darle la bienvenida”, pero en

ningún momento hasta ahora el mandatario norteamericano ha dicho que él lo invitó.

La petición del encuentro entre ambos se la hizo López Obrador desde abril,

sugiriéndole incluso que la reunión podría ser en junio o julio, para entre otras cosas,

celebrar el arranque del nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

Cuando las cosas empezaron a cobrar forme López Obrador seguramente le pidió a

Dios que al encuentro entre ambos también asistiera el Primer Ministro de Canadá,

Justin Trudeau, con el cuento de que los tres son los mandatarios de los tres gobierno

que firmaron el nuevo T-MEC, pero, pero, pero, creemos que su intención real es que

con su presencia, el –en lo personal– no se vea tan mal, ya que son muchas las

voces que no estaban o no están de acuerdo con la reunión ya que Donald Trump

anda en campaña y solamente lo va a utilizar.

La reunión con Donald Trump y López Obrador que ha venido defendiendo a capa y

espada el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, supuestamente se va hacer siete y

ocho días después de que entró en vigor en nuevo Tratado de Libre Comercio (TMEC), ya que el mandatario norteamericano dijo que lo espera durante los días 8 y 9

de julio. Pero no mencionó para nada a Justin Trudeau.

Sobre de este tema el periodista León Krauze conversó con Cameron Ahmad, director

de comunicación de Trudeau, quien le señaló que no hay ninguna reunión confirmada

entre el presidente mexicano y el primer ministro canadiense. Con eso o más,

creemos que con esto es suficiente para ver y valorar la diferencia entre el Presidente

de México y el Primer Ministro de Canadá, en su relación con Donald Trump,

presidente de Estados Unidos.

El rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, al presentar su segundo informe

de actividades realizadas en éste eje estratégico de la Universidad Autónoma de

Tamaulipas, dijo que mediante una vinculación que genera beneficios económicos y

sociales, “somos una universidad que crece a la par de la sociedad.

Señaló que para apuntalar el eje de la vinculación, durante el último año se han

fortalecido relaciones con distintos órdenes de gobierno, la sociedad civil y sectores

productivos, celebrando convenios de colaboración y transfiriendo conocimiento.

Precisó el ingeniero y master en ciencias que con ese objetivo se han firmado 34

convenios marco de colaboración y 21 de manera específica, tras destacar su

reconocimiento a los Ayuntamientos, instituciones educativas y organismos sociales,

productivos y empresariales con los que la UAT mantiene lazos de cooperación.

Más adelante destacó la importancia de contribuir con el desarrollo económico y social

a través de una amplia gama de instancias con las que cuenta la UAT en la

actualidad, dedicadas a la investigación y generación de soluciones en temas

sociales, tecnológicos y ecológicos de Tamaulipas y la región. Y vamos por más.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx