CDMX, México, 13 de Julio 2020. La Liga MX dio a conocer el nombre del torneo para el Apertura 2020. Guard1anes 2020, en honor a los profesionales de la salud que trabajan durante la pandemia de coronavirus (covid-19).

El partido inaugural del certamen se dará el próximo 23 de julio, a las 21 horas, con el choque entre Atlético de San Luis y Bravos FC Juárez, en el Alfonso Lastras.

Además, la Liga MX ya contará con duelos de lunes por la noche, arrancando con el Tuzos de Pachuca vs. Águilas del América el día 27 de julio.

Mazatlán FC hará su aparición en el futbol mexicano ante Club Puebla, con el estreno de su estadio.

La organización también apuntó que América y Cruz Azul jugarán como local en el Olímpico Universitario de Pumas hasta la Jornada 4, ya que el Azteca estará bajo mantenimiento.

¡La espera ha terminado! 😀 Es momento del Lanzamiento del Calendario 2020 de la #LigaBBVAMX ⚽🗓 https://t.co/dd9szhUZQV — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) July 12, 2020

El Guard1anes 2020 solo tendrá dos jornadas dobles, durante la 4 y la 9, con fechas del 11 al 13 de agosto y 8-9 de septiembre.

El América vs. Chivas se jugará el próximo 19 de septiembre (Jornada 11) en el Estadio Azteca.

Para el América vs- Cruz Azul, la fecha pactada quedó el 27 de septiembre, con el Rayados vs. Tigres el 26 de septiembre (Estadio BBVA) y Atlas vs. Chivas para el 17 de octubre (Jornada 14).

América contra Pumas se disputará el día 3 de octubre en el Estadio Azteca.

NUEVO FORMATO DE LIGUILLA

La Liga MX, ahora, contará con cuatro boletos directos a cuartos de final, dejando los sitios del cinco al doce para la reclasificación, pactada para los días 21 y 22 de noviembre.

La Final del futbol mexicano se disputará entre el 10 y 13 de diciembre, «siempre y cuando uno de los Finalistas no sea el representante de la CONCACAF en el Mundial de Clubes», lanzó la Liga MX.

Mira el calendario completo aquí:

https://d1ezr1jf3kzw59.cloudfront.net/docs/publicaciones/ligamx/CALENDARIO-LIGA-MX-TORNEO-GUARD1ANES-A2020.pdf