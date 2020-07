Ciudad de México. 17 julio 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la llegada del ex director de Pemex Emilio Lozoya Austin a México y todo lo que pueda informar sobre casos como el de Odebrecht, es muy importante para seguir limpiando la corrupción en México y aseguró que en caso de que el ex mandatario Enrique Peña Nieto esté involucrado, el pueblo tiene que decidir en una consulta si debe ser juzgado.

“Creo que para juzgar a un ex presidente debe hacerse la consulta ciudadana”, señaló.

«Sí es importante el castigo, pero lo más importante, en un país como el nuestro donde ha imperado la corrupción, lo más importante es estigmatizarla», señaló López obrador sobre posible juicio a ex presidentes, al tiempo que reiteró que «el pueblo decidirá» si se debe abrir proceso a los ex mandatarios.

En su tradicional conferencia de prensa que realizó esta mañana en Manzanillo, Colima, López Obrador enfatizó que en los sexenios anteriores imperó la corrupción política, tal como lo demuestra el caso Odebrecht, donde presuntamente se otorgaron sobornos a funcionarios del gobierno mexicano a cambio de contratos preferenciales.

(…) Pero en México, a pesar que se hizo lo mismo que en otros países, a pesar que hubo sobornos, imperó, prevaleció la impunidad, es como si se hubiese detenido el tiempo”, dijo.

Destacó que la llegada de Lozoya ayudará a remediar dicho asunto, pues aclarará cómo fue y quiénes estuvieron involucrados en los sobornos que otorgó la empresa constructora brasileña en México. Sin embargo, recalcó que el procedimiento depende de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero.

Dijo que las diligencias judiciales contra Lozoya Austin, comenzarán al mediodía de este viernes.

“Sé que ya está en el reclusorio de la Ciudad de México (Norte) y que van a iniciar las diligencias judiciales al mediodía de hoy, esto me lo informó el responsable de la oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, que está convocado para participar en el inicio de este proceso”, dijo.

Al ser cuestionado de la versión que señala que Emilio Lozoya no pisó el Reclusorio Norte, sino que fue llevado directamente al hospital, López Obrador, aseguró que desde hace cinco meses no habla “ni por teléfono” con el fiscal Alejandro Gertz Manero, por lo que aseguró, el procedimiento tiene que ver con la autonomía de la Fiscalía.

A pregunta expresa de si frenaría las investigaciones en caso de que todo lleve a Enrique Peña Nieto, López Obrador aseguró que eso no lo puede hacer.

“No, no lo puedo hacer… políticamente me expreso y siempre he sido consecuente, siempre actúo como pienso, desde que tomé posesión en mi discurso inicial del gobierno traté el tema … Sin embargo, no soy tapadera de nadie.. Yo llegué a la presidencia con el apoyo del pueblo de México, no tengo compromisos con grupos de intereses creados de modo que lo que diga el pueblo y en este caso lo que diga la FGR”, aseveró