Hola, deseo fervientemente que estés gozando de cabal salud, al igual que las personas a quienes

amas.

Un tanto movido por la razón de que continuamente acuden al IMPO – CAPED -lugar en el que yo

trabajo- madres y padres de familia que solicitan servicios profesionales para la atención psicológica

y tanatológica para niños, el día de hoy quiero transcribir ideas de algunos autores que se relacionan

con la familia y con los niños, además de mencionar algunos aspectos que sobre este particular he

incorporado al modelo de intervención psicotanatológica que yo he desarrollado y durante años he

aplicado.

Algunas de esas citas tienen que ver también con manifestaciones y conductas que a veces nos son

incomprensibles a los adultos que permanentemente convivimos con niñas niños.

En el libro “Psicopatología del niño y del adolescente”, Wicks-Nelson y Allen escriben que “en todas

las sociedades la familia se considera un entorno importante, si no el más importante, para la

socialización del niño (Maccoby, 1992). La influencia de la familia es dominante a lo largo de la

infancia, cuando el grado de maleabilidad es elevado; es especialmente penetrante y resistente, y

puede durar toda la vida.”

De los mismos autores: “A menudo es un niño concreto de la familia quien es objeto de los malos

tratos. La investigación sugiere que los niños (…) que se encuentran en situación de alto riesgo para

recibir malos tratos, son los que manifiestan problemas de conducta y físicos, o que tienen estilos

de interacción que interactúan (sic) negativamente con las características de los padres o el estrés

familiar.”

Ituarte, en su obra “Adolescencia y personalidad” refiere que “la familia es la primera sociedad

natural en la que surge la vida humana y se desarrollan las personas. El padre y la madre no solamente

trasmiten la vida física, sino que, mediante sus cuidados y su amor, hacen que se desenvuelva el

mundo interior de sus hijos. Son ellos los que enseñan al niño sus primeras palabras, sus primeros

pasos; estimulan su sonrisa y consuelan su llanto, ayudan a desarrollar el sentimiento del amor;

quieren y aceptan a sus hijos; para ellos sus hijos tienen un gran valor. Esta aceptación y cariño son

muy importantes para que el niño crezca seguro de que puede ser querido y aceptado por los demás,

por ser una persona valiosa.”

“Suicidio. Medidas preventivas” es el título del libro en el que De la Garza cita: “Los problemas

familiares tienden a ser crónicos en padres alcohólicos o violentos o con conflictos como la

infidelidad. [El niño] tiende a verlos como irremediables y a tener pensamiento del tipo: `Mis padres

no van a cambiar nunca´, `Me da miedo que se divorcien´, `Qué van a decir mis amigos de lo que

estoy viviendo´.”

De la misma fuente: “Muchos padres expresan frases agresivas como `No sirves para nada´, `Eres

un vago´, `No sirves para la escuela´, `Cuando seas mayor te vas a morir de hambre, no sabes hacer

nada´ y convierten el ambiente familiar en una compacta red cultural de violencia.”

Wicks-Nelson y Allen citan que “cuando la mayoría de la gente oye el muy utilizado término <<malos

tratos a los niños>>, supone que se trata de agresiones físicas y lesiones graves. Sin embargo, la

definición legal general que ha ido evolucionando a lo largo de varias décadas incluye tanto el acto

de cometer lesiones, como los actos de omisión, es decir, no ocuparse ni proteger al niño (National

Institute of Mental Health, 1977).”

Respecto a “la agresión como conducta aprendida”, los propios Wicks-Nelson y Allen refieren que

“la agresión es un elemento esencial de la definición de los comportamientos disociales de la

conducta, y suele proponerse como base para diferenciar a los niños y adolescentes con

comportamientos disociales. La agresión es igualmente un problema corriente entre los niños

pertenecientes a poblaciones no clínicas. Los niños pueden aprender claramente a ser agresivos si

son recompensados por dicho comportamiento (Patterson, 1976b).”

En relación a las pérdidas que sufren los niños, en el libro “Días de Duelo. Encontrando salidas”,

Tizón y Sforza apuntan que “la gama de sucesos traumáticos que producen pérdidas afectivas y

sufrimiento es muy amplio y cada uno de ellos, en especial la pérdida de una persona querida, puede

provocar en el niño fuertes reacciones de sufrimiento y malestar, aunque las exprese de forma

diferente al adulto.”

De los mismos autores Tizón y Sforza: “Los adultos, al menos en principio, poseen una mayor

maduración psicoafectiva, que han podido construir a lo largo del tiempo y que les ha ayudado a

crear estrategias y defensas, más o menos eficaces, para afrontar los sufrimientos y dificultades de la

vida. Los niños, por el contrario, no han podido construir aún estructuras y hábitos similares. Se

hallan, pues, en una situación de mayor fragilidad ante el impacto de las situaciones vitales adversas.

La falta de integración de sus defensas y su desarrollo cognitivo y físico incompletos los colocan en

condiciones de necesidad e inferioridad y los llevan a la necesidad absoluta de depender de

personas, situaciones u objetos que les protejan. Su inmadurez afectiva no les consiente reconocer y

modular adecuadamente sus emociones y vivencias.”

Por lo mencionado y más, considero que reviste gran importancia el permitir participar a los niños en

las vivencias relacionadas con la pérdida de cosas y de cambios drásticos de situaciones; en

experiencias tocantes a la enfermedad propia o la de una persona afectivamente cercana, así como a

la muerte de un ser muy amado. Comunicarles asertivamente lo que verdaderamente está sucediendo.

Uno de los elementos que están incluidos en mi Modelo de Intervención Psicotanatológica que se

denomina “Reconocimiento Consciente de mis Ganancias”, se refiere a “Hablar con los infantes

acerca de la muerte y de pérdidas significativas”.

En él, he agrupado información proveniente de diversas fuentes en una estructura que originalmente

leí (hace ya muchos años) en el libro titulado “Curso de Administración Moderna”, de Koontz y

O´Donnell, Dicha estructura se denomina “Las 5 W”, que he retomado para el particular.

“Las W´s”, se refieren a las palabras what, who, when, where y how, respectivamente: qué, quién,

cuándo, dónde y cómo, que sirven como referentes en el proceso de planeación.

Pues bien, para el caso de hablar con las niñas y los niños respecto de la muerte, el “qué”, se refiere

a la pérdida específica, lo cual obviamente implica un momento complicado, complejo, difícil de

abordar.

Entre otros aspectos, sencillamente porque la persona que hablará de ello ya está pasando por las

emociones desarmonizantes que dicha pérdida ha provocado, y a pesar de ello, necesita explicárselo

a un ser que dada su condición de niño se encuentra de cierta manera en un estado de indefensión

ante tales sucesos.

Los niños “se hallan, pues, en una situación de mayor fragilidad ante el impacto de las situaciones

vitales adversas. La falta de integración de sus defensas y su desarrollo cognitivo y físico incompletos

los colocan en condiciones de necesidad e inferioridad y los llevan a la necesidad absoluta de

depender de personas, situaciones u objetos que les protejan.” (Tizón, 2007, p.141).

¿Quién (who) es el individuo indicado para hablarle al pequeño sobre la pérdida? La persona más

cercana afectivamente al menor.

Esto significa que su madre, padre, abuela, abuelo, hermana o hermano, será la persona que requiere,

quizás sacando fuerza de flaqueza, explicar al niño o a la niña lo que ha sucedido.

El recordar que los infantes, independientemente del nivel que les corresponda según su edad y

algunas otras circunstancias de su entorno, son altamente inteligentes y sumamente perceptivos, hace

que la respuesta al “cuándo” (when) sea: ¡entre más pronto, mejor!

Quizás los pequeños no entiendan qué significa la palabra “divorcio”, si es que se trata de la

separación de sus padres o sus abuelos, o no tengan claridad momentánea en las diversas maneras en

que puede ocurrir la enfermedad o la muerte, tal vez incluso tampoco alcancen a medir consecuencias

de los eventos dolorosos, sin embargo, se dan cuenta inmediatamente que algo en su contexto está

diferente, ya que algunos de los adultos gritan, otros lloran, unos más corren y no falta quién esté

abstraído en sus pensamientos de tristeza, de impotencia, de rabia.

Independientemente de cual sea la reacción, las personas alrededor del pequeño están distintas a lo

habitual.

El sitio para hacerlo, respondiendo al “dónde”, (where) es en un lugar en el que la niña o el niño se

sientan seguramente y muy protegidamente.

Esto está vinculado al “cómo” (how), porque al darle la noticia, es menester permitirle al niño o a la

niña la libre expresión de sus emociones, la cual tendrá manifestaciones por demás imposibles de

precisar.

De manera que puede ser que se mantenga tranquilamente, que haga algunas preguntas sobre el

asunto, que solloce de manera calmada o tal vez llore con intensidad, grite negando el suceso o corra

desaforadamente.

En el cómo hacerlo, es importante considerar que los niños más pequeños no poseen aun la capacidad

de elaborar pensamientos abstractos, sólo lo hacen de modo concreto. Es decir, si a un niño le

preguntamos: ¿qué tienes en la cabeza?, pretendiendo cuestionarle acerca de lo que está pensando,

posiblemente nos conteste: pelo, una cachucha, sudor.

Por tal motivo, la noticia debe dársele al niño de modo breve y directo: por ejemplo: “tu abuelito ha

muerto”, recordando que muchas veces lo que los adultos creemos que les pasará a los niños al

escuchar la noticia jamás llegará a ocurrir, ya que suelen ser más grandes los temores de nosotros los

mayores que lo que realmente les acontece a los propios infantes.

Evitar eufemismos al dar la noticia es altamente trascendente.

Eso significa que es importante evitar textos como: “tu mamá se fue al cielo”; “tu papá anda en un

largo viaje”; “tu abuelita ahora está en una estrella”.

Recuerda, generalmente, el niño lo interpretará de manera literal, quizás volteando hacia arriba

continuamente o preguntando qué tan prolongado puede ser el viaje de una persona.

Resumo entonces en las respuestas a “las W´s”.

Para hablar de muerte y pérdidas significativas con los niños y las niñas, necesita hacerlo,

preferentemente, la persona más cercana afectivamente, lo más pronto posible, en un lugar seguro y

protegido para los pequeños, de manera directa, evitando eufemismos y permitiéndole la libre

expresión de sus emociones.

Algo por demás relevante que puedo compartirte ante diversas experiencias en intervención

psicotanatológica con infantes que han tenido alguna pérdida altamente significativa, y además

consciente de que las niñas y los niños saben mucho más de lo que los adultos creemos que saben, es

que al paso del tiempo me he dado cuenta que, como seres humanos que son y dado que tienen derecho

a ello, a su manera personal y al modo que dada su edad les es posible hacerlo, ante situaciones

desarmonizantes: ¡ellos exigen conocer la verdad! ¡SIEMPRE LA VERDAD!

Te reitero mi gratitud por acompañarme en estas líneas y, a mi manera habitual, por el momento y

hasta el momento, me despido de ti con fe y esperanza en Dios de que pronto nos reencontraremos.