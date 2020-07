Antes de iniciar la columna de hoy, agradezco a familiares, amigos cercanos y

lejanos por la geografía, su atención por sus buenas vibras que me dispensaron con

motivo de mi primer cumpleaños pandémico. Nos tocó vivir esta nueva realidad y

también el continuar este reto. Un abrazo muy sentido y empezamos…

Por distintas y muy variadas circunstancias, la comunicación suele tener

conflictos muy severos cuando la intención del mensaje es muy diferente a lo que el

destinatario interpreta.

Los especialistas de la comunicación han escrito innumerables libros, artículos

científicos, ponencias, reportes de investigación, etc., además de las conferencias sobre

esto del mensaje y el receptor, pero los responsables de la comunicación, a veces son

rebasados por sus jefes.

El espacio de hoy tiene como intención aclarar el gran problema de la

comunicación gubernamental que ha motivado, poco a poco, la incredulidad de hombres

y mujeres, jóvenes, adultos y hasta de adolescentes y niños.

Un buen número de conciudadanos aceptamos, a veces no de buena gana, las

restricciones sanitarias que los tres órdenes de gobierno han dictado con motivo de la

Pandemia del COVID-19.

En el contexto municipal, hace unas semanas, en plena contingencia, surgió un

‘escándalo’ porque a nombre del Dr. Xicoténcatl González Uresti, alcalde de Victoria,

el Secretario del Ayuntamiento, José Luis Licieaga, dio a conocer un nuevo marco

conductual en esta Pandemia.

La primera medida fue la limitación en el tránsito de vehículos entre las 22 y las 5

horas. Desde luego que esta medida tuvo no solo la protesta de los trasnochadores

consuetudinarios, sino que además el mismo gobierno municipal hizo precisiones como

la dispensa si es trabajador de la salud, si es una emergencia… lo que se interpretó

quedaba a criterio de los agentes de tránsito y vialidad, la policía o la autoridad.

Además se impuso el programa del Doble No Circula para vehículos automotores,

dando a conocer el calendario de no mover al auto, a menos de una emergencia. Por si

no fue suficiente, don José Luis Liceaga anunció que es motivo de multa si el conductor

y/o acompañantes de un vehículo no usan el cubre boca.

Resumiendo, no circular un día a la semana, no circular de noche y no usar el

cubre boca -aunque viaje con los cristales arriba-, son motivo de infracción. La ‘nueva

normalidad’ originaría multa de 868 pesos por cada falta. Es decir, en caso de que sean

tres infracciones: 868+868+868= 2 mil 604 pesos.

El título de hoy se refiera a que la medida surgió a mediados del agonizante julio,

ahora llevamos dos semanas y si usted observa, desde su propia trinchera, corroborará

que solo los días de la amenaza, hubo pocos autos por la noche (los despistados de

siempre); muchos usaron el cubre boca al conducir; y el no circula se respetó.

¿Cuál pudiera ser la razón de las autoridades, llámense como me diga, no cumplen

lo que anunciaron… o resintieron tanto los golpes mediáticos que prefirieron no actuar

contra la ciudadanía, pese a que Tamaulipas siguen aportando números a las estadísticas

del COVID-19?

Intento ser reflexivo con la información que surge y causa polémica, de ninguna

manera busco la confrontación entre los entes.

Mire usted a nivel nacional. El caso del exdirector de PEMEX en el sexenio del de

Atlacomulco, Enrique Peña Nieto, -ahora parece autoexiliado en España-, donde las

autoridades de México, que no el pueblo, hasta difundieron la ficha roja de Interpol para

que se buscara en todo el mundo y pese a presentar una identificación falsa, es detenido

en tierras de la península Ibérica.

¿España se sentiría burlado, cuando recibe el comunicado que México buscaba a

un delincuente? Y no solo eso, entrega un expediente y detenido Emilio L, para que al

entregarlo sorpresivamente resultó que el ‘señor viene enfermo’.

Y usted sabe que hay más. El papelón ante los españoles que invirtieron recursos

materiales, humanos y financieros para la detención y traslado del ‘mexicano bandido’,

para que llegando nuestro México, resultó enfermo y no ha sido posible que pise una

cárcel ni como indiciado.

México como nación esperaba que de verdad las cosas hubieran cambiado para

bien de los mexicanos. Infiero la desilusión popular al sistema de justicia que sigue

siendo no igual, acentuado, con lo desfachatado de las acciones.

Muchos aseguran que en este contexto habrá más distractores que intentarán

acallar las voces de protestas; pero también no falta quienes aseguran caerán desde

‘segundones’ hasta inocentes.

