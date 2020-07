Resulta que en la última encuesta realizada por la casa consultora Mitofsky en Tamaulipas están los mejores alcaldes del país pero también los peores.

La encuestadora midió, vía telefónica, el desempeño de los alcaldes y la aprobación que tienen con la ciudadanía y fue dirigida a mexicanos mayores de 18 años con móviles inteligentes y acceso a internet.

Habrá quien diga que al realizarse mediante dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet se puede deducir que fue dirigida a un sector socioeconómico privilegiado, pero la verdad es que hoy día la mayoría de las personas cuentan con esas herramientas de comunicación, están más informados y pueden verter una opinión más apegada a la realidad.

Pues bien, resulta que de esa encuesta realizada resultó que el mejor alcalde de MORENA a nivel nacional es de Tamaulipas, es ADRIAN OSEGUERA Presidente municipal de Ciudad Madero.

De los 334 alcaldes de MORENA a nivel nacional OSEGUERA se ubica en primer lugar, y en esta ocasión por el PAN, JESUS NADER es el mejor evaluado, los dos mejores alcaldes del país son tamaulipecos.

Claro que la encuesta no fue dirigida a los trabajadores o seguidores de esos alcaldes, fue un sondeo abierto, hecho al azar, donde los encuestados tuvieron la oportunidad de contestar sin comprometerse y eso es lo bueno.

Lo malo es que no se puede cantar victoria de que en Tamaulipas tenemos los mejores, porque también tenemos de los peores, el prieto en el arroz sigue siendo XICOTENCATL GONZALEZ URESTI.

En contraste con la calificación por el buen desempeño de los alcaldes de Madero y Tampico está el alcalde de la capital tamaulipeca que continua entre los 10 peores ediles del país, ubicado en el lugar número 95. Aunque usted no lo crea y parezca hasta increíble hay 5 presidentes municipales peores que XICOTENCATL, pobres municipios.

No faltará quien diga que XICO va mejorando su desempeño, la realidad es que no es así, cada vez está peor, solo es que en esta ocasión hay 5 peores que él y no es ninguna gracia estar entre los peores 10, menos tratándose de la capital donde se concentran los poderes.

Pero bueno, el caso es que de acuerdo al resultado de la encuesta Mitosfsky no todos los personajes de Morena se les puede echar en la misma olla, la muestra es que ADRIAN OSEGUERA, Presidente municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas aparece como el mejor alcalde guinda a nivel nación, en el comparativo general es el segundo mejor evaluado por la ciudadanía, lo que quiere decir que la gente está contenta con su desempeño como edil.

Son pocos los alcaldes tamaulipecos bien evaluados, de echo solo tres son los que aparecen bien posicionados, ENRIQUE RIVAS CUELLAR, de Nuevo Laredo, ADRIAN OSEGUERA de Madero, JESUS NADER de Tampico y párele de contar, el resto están para llorar, su misma gente los desaprueba.

La verdad para la ciudadanía no importa el color sino el desempeño de su Alcalde y en Ciudad Madero hasta los mismos panistas reconocen el trabajo que está realizando ADRIAN OSEGUERA al frente de la comuna, lo mismo sucede en Tampico, los morenistas coinciden en que JESUS NADER esta aplicado por su municipio.

Más allá de colores por su desempeño y la calificación que el pueblo les da, sin duda alguna en la próxima elección ambos pueden obtener una buena votación, retener el municipio para sus partidos o ganar con ellos mismos la reelección.

En fin, la situación es que de acuerdo a MITOSFSKY en Tamaulipas tenemos los mejores alcaldes del país, pero también de acuerdo con la ciudadanía tenemos al peor.