Si alguien sabe de marchas, plantones, paros, quema de pozos petroleros,

cierre de carreteras y bloqueos de dependencias públicas, es Andrés Manuel

López Obrador, el presidente de México, que durante toda su vida, usó esos

argumentos para fincar su plataforma política de izquierda.

Pero también, si algo le disgusta al presidente, es que esas marchas sean en

su contra, le indigestan y le molestan, al grado del enojo. Su cólera, provoca

cólicos y acusaciones, no hay manera, de que estas marchas congratulan al

mandatario; por eso en la conferencia de este 20 de julio, ya les dio

recomendaciones para que sus marchas no afecten a los ciudadanos, esos

son sus argumentos.

Ya les dijo a los agricultores, que hay otras formas de hacer marchas, que

vayan casa por casa, que con un morral, y una buena suma de volantes o

panfletos, acudan hasta los domicilios y expliquen sus demandas, además

también les recomendó, usar tenis, para que no se cansen, y con ello el

resultados, será muy rentable según el presidente, pero eso sí precisó, que,

eso no termine junto a las elecciones del año que entra, que dicho sea de

paso, lo mencionó el mandatario ¿Por qué será?

Si el mismo presidente, piensa en las elecciones del año que entra, y da

recomendaciones a los agricultores para sus marchas, entonces bien podría,

hacer lo mismo el ejecutivo, y no exponer a la población en sus giras

de trabajo, en estos momentos críticos de la pandemia de covid-19.

Ahora que el poder lo protege, ya no le gustan las protestas al presidente, se

le complican en el hígado, y dispara dardos envenenados para salvaguardar

su todavía respetable popularidad, que sigue cayendo y eso sí que preocupa

en lo más profundo al tabasqueño.

En plena pandemia, AMLO, realiza sus giras, expone personas y realiza sin

ningún protocolo de salud, sus intervenciones públicas, no usa cubre-bocas,

no respeta los protocolos emitidos por las autoridades de salud, y por si fuera

poco en las fotos y videos de las noticias, observa como es el único, que no

respeta estas medidas.

Pero lo que un día fue la plataforma, hoy es una lápida, las marchas y

plantones, ya en su investidura, el presidente no quiere manifestaciones, y

los acusa de ser parte de los conservadores, de los neoliberales, y de estar

haciendo estas marchas de apoyo al campo mexicano, para engrosar el caldo

a los opositores y enemigos de la 4T.

A favor o en contra, pero nunca en el centro, parecer ser la visión del

presidente, que no tiene tonos grises, y los agricultores ha logrado quitar el

antifaz de sensibilidad y humanista. En los próximos días seguirán las

protestas, y por obviedad, seguirán las acusaciones desde el salón de

tesorería de palacio nacional.

Al tiempo.

De Aquello y lo demás.

En Reynosa, sigue el trabajo arduo, para salvaguardar a las familias, con el

descenso en los casos de contagio por COVID-19, que se dieron en la ciudad,

derivados de las medidas de distanciamiento social y cierre temporal de

negocios, la alcaldesa Maki Ortiz, invitó a los ciudadanos a no bajar la guardia

y continuar atendiendo las recomendaciones emitidas por la autoridades de

salud.

Así mismo continúo con la entrega de insumos médicos, a instituciones de

salud, como los 6300 que correspondieron a la clínica 15 del IMSS, que sin

importar de qué nivel de gobierno son, se canalizan recursos municipales,

porque lo más importante es la vida de los reynosenses.

Así mismo miles de colonos, han levantado la voz y agradecido al edil Ortiz

Domínguez, las aportaciones municipales, para la compra de la canasta

básica, y aquí si abrimos paréntesis para aclarar (el municipio no vende

despensas, en ninguna de sus presentaciones, tampoco cobra las ciudadanos

los apoyos en ese sentido) por aquello de las dudas y las suspicacias, de

gente mal intencionada, que si bien no coopera, si habla mucho.

Las medidas siguen, la reapertura de negocios no esenciales está sujeta a

índice de contagios, a la alza o a la baja, y por obvias razones a la cultura,

responsabilidad y educación de los reynosenses, para cumplir con las

disposiciones de salud.

