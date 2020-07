Francia, 20 de Julio 2020. El Grupo L’Équipe, al que pertenece la revista France Football, organizador del Balón de Oro desde 1956, tomó la decisión de no otorgar el Balón de Oro en 2020. Una decisión que Pascal Ferré, editor en jefe del semanario, justificado por el contexto particular de este año marcado por la crisis del coronavirus.

Lionel Messi y Megan Rapinoe, ganadores del Balón de Oro la temporada pasada (así como los demás ganadores, Matthijs De Ligt y Alisson Becker, ganadores de los trofeos Kopa y Yachine) tendrán un año más de ‘reinado’. Los ganadores de la última edición del Balón de Oro no tendrán sucesores al final del año. Es la primera vez desde 1956 que dicha ceremonia se suspende.

L’Équipe en un comunicado dio a conocer las razones del aplazamiento.

«Creemos que un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario. En términos deportivos, solo dos meses (enero y febrero), de los once generalmente requeridos para formarse una opinión y decidir entre los mejores, es demasiado poco para evaluar y juzgar». Sobre dicha decisión: » Esta elección ‘no nos encanta’ , pero ayudará a proteger la credibilidad y legitimidad de tal premio».