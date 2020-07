Hombre de campo, muy mayor de edad, dedicado a cuidar y limpiar solares de la

zona semi rural que habita en el centro del estado fronterizo, al extremo noreste de la

República mexicana.

Don Lupe es bisabuelo, con un andar despacio no solo por el peso de los años y

del sobrepeso del cuerpo, quizá característicos de su edad, sino por los males físicos de

la rodilla derecha que le lastima al caminar.

El anciano diabético, con carácter recio y platica amable sobre los males del

mundo que aparecen con la pandemia, ese mal que “…dicen que está matando mucha

gente, pero el presidente López Obrador dice que no hagamos caso, que nos vayamos a

comer a los restaurantes, como él estuvo anoche en el noticiero, todos con cubre bocas,

menos él, porque es el presidente…”

La imagen del hombre sencillo de carácter, noble de sentimientos, que vive solo

con su esposa, aun cerca de hijos y nietos, pero en ése inmenso solar, casi al filo de la

zona urbana de la cabecera municipal donde habita y desde donde se da una idea del

“…coronavirus ése… que se me hace es puro cuento.”

Se antoja cuestionar ¿Cuántos ‘Lupes’, a lo largo y ancho del territorio nacional

siguen creyendo, a pie juntillas, lo que dice el presidente, sin cuestionar, sin analizar, sin

oír y, menos leer a otros?

La realidad es que los números rojos del COVID-19 siguen a la alza, la curva que

anunciaba el médico consentido del sistema de la Cuatro-Te, aún no termina de

aparecer, no se aplana. Los récords se siguen rompiéndose a diario con el número de

contagiados y varía ligeramente (hay disminuciones no significativas) en los fallecidos.

Quizá si Don Lupe, el de esta historia real, escuchara a las autoridades de

la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre la advertencia de que la pandemia

podría empeorar debido a que los gobiernos están tomando la dirección equivocada en

la lucha contra el coronavirus, quizá no les creyera.

La triste realidad es que el COVID-19 “podrá empeorar” si los gobiernos de

países afectados no toman otras acciones en la lucha, advierte el director general de

la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Los Lupe mexicanos, y de todas partes del mundo, con los gobernantes como el

presidente Azteca, desconocen el abismo al que están caminando, cuando consideran

aciertos de su presidente,

El Lupe que le comento, está muy agradecido con el presidente porque hasta la

puerta de su casa, todos los días llega una brigada de la presidencia Municipal

(MORENA) para entregarles dos platos completos de comida, uno para él y otro para su

esposa.

“Además el presidente López Obrador -dicen don Lupe- cada mes nos entrega en

la puerta de la casa, todas las medicinas que el doctor nos receta… ya llegaron las de mi

esposa y pasado mañana llegan las mías… Ya firmé y para este mes me van a entregar

más de 5 mil pesos del programa 68 y más ¡y son mensuales!

Volviendo al tema del COVID-19, afirma la OMS que en las últimas 24 horas se

supera el récord con más de 230 mil contagios en el mundo. Y lo peor es que casi la

mitad de ellos se presentaron en sólo dos países: 60 mil en Estados Unidos y 40 mil en

Brasil.

La pandemia de Tamaulipas, declarada en marzo de este 2020, a Don Lupe nadie

le ha visto con cubreboca y menos lavarse las manos en público, pues sigue haciendo

sus chambitas como siempre, con su sombrero y machete en la mano, con ese andar

despacio y cuerpo encorvado por los años.

Mientras el tabasqueño invita a sus compatriotas a salir de su casa, a romper el

confinamiento hogareño, a convivir con otros mexicanos, en el mundo, en las últimas

24 horas, la cifra récord supera el total global de los 12.7 millones con 566 mil 365

fallecidos, según las estadísticas de la OMS.

Para desgracia de los mexicanos, el foco mundial de la pandemia sigue siendo el

continente americano y los Gringos, con el Neoyorkino que ahora dice querer a los

mexicanos, Donald Trump, ocupa el deshonroso primer lugar; El segundo sitio de

contagios son los cariocas de Jair Bolsonaro -incrédulo como Trump y AMLO- pero

contagiado.

El tercer lugar de contagio mundial, lo seguimos teniendo los aztecas, con

características igual a las de Estados Unidos y Brasil, en relación a los presidentes de

estos tres países: rebeldes al COVID-19, con expresiones amenazantes a la salud

pública, pese a que América sigue manteniéndose como la zona más golpeada por la

pandemia, con 6.66 millones de casos, mientras Europa se acerca a los 3 millones y

Oriente Medio supera los 1.2 millones de contagios.