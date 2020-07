Hace 82 años, según la visión del general LÁZARO CARDENAS

DEL RÍO, a la sazón presidente de México, con la nacionalización del

petróleo el país se perfilaría como potencia global y entraríamos de

lleno al “primer mundo”.

Un 18 de marzo de 1938, el también llamado “Tata Lázaro”, expidió

el decreto de la Expropiación Petrolera y con ello se “arrebataba” de

forma legal el petróleo que 17 compañías extranjeras controlaba.

Casi 40 años después de la expropiación, el presidente JOSÉ

LÓPEZ PORTILLO, sentenciaba que nuestro país debía prepararse

para “administrar la abundancia”, debido a los enormes recursos que

generaba el petróleo.

Para desgracia de México, los abundantes recursos que el petróleo

ha generado se han dilapidado, para decirlo de manera bondadosa,

porque en realidad se los han robado quienes controlan Pemex.

En el sexenio anterior, de ENRIQUE PEÑA NIETO, cuando tocó el

tema de Petróleos Mexicanos, señaló que “se nos acabó la gallina de

los huevos de oro”… prácticamente la gente del poder la hizo caldo

y se comieron lo que una vez fue esa fecunda gallina.

Del sexenio de LÓPEZ PORTILLO al de PEÑA NIETO, pasamos de

ser uno de los mayores exportadores de petróleo a importar más

hidrocarburos de los que Pemex vende al extranjero.

Una pregunta pone en perspectiva la realidad: ¿Por qué Dubái es

una ciudad moderna en donde se respira lujo, opulencia y

extravagancia, mientras que Campeche, aquí en México, sigue

oliendo a tercermundismo?

Para entender ello basta decir una palabra: corrupción… El petróleo

se descubrió en Dubái apenas en 1966 y una serie de benéficos

factores se sumaron para que esa zona transpire riqueza.

En cambio Campeche, con su famoso Cantarell, el segundo pozo

petrolero más grande del mundo, ya se “agotó” y su riqueza nadie la

ha visto en beneficio del país.

Líderes sindicales, funcionarios corruptos y expresidentes cómplices,

han generado la quiebra de la que una vez fue considerada la

compañía Petrolera más importante del Mundo.

Hoy Pemex está en quiebra, es la empresa más endeudada del

Planeta y sus bonos son “basura”, lo que sorprende a la comunidad

petrolera. Así de simple: la corrupción es lo que mató de hambre a la

gallina de los huevos de oro.

Otro factor que ayudó a la realidad que hoy vive Pemex, es que los

líderes sindicales, desde JOAQUÍN HERNÁNDEZ GALICIA, hasta

CARLOS ROMERO DESCHAMPS, tenían un negocio muy lucrativo

con la venta de petróleo en el mercado negro mundial.

¡OJO! Pemex perdió 23 mil 913 millones de dólares en el primer

trimestre de este 2020. El 80 por ciento de la gasolina que hoy se

vende en México es de exportación y el 82 por ciento del gas también

es traído del extranjero, para comercializarlo en un país productor de

petróleo, ¡increíble!

La caída en los precios internacionales del petróleo, la pandemia

mundial del coronavirus, los precios de dólar, la falta de inversión y

una aguda corrupción sindical y patronal, son parte de los factores

que tienen a Pemex en la quiebra.

La compra/venta de Agronitrogenados, es un pequeño botón de

muestra de los magníficos negocios que se hicieron para sangrar de

forma espectacular y sin piedad las finanzas de Pemex.

LOZOYA es uno de los cientos de funcionarios que hicieron fortuna

a cambio de endosarle a Pemex todos los números rojos y las deudas

habidas y por haber.

Es cierto que la Cuarta Transformación recibió una empresa petrolera

en quiebra, el icónico Pemex, pero el actual Gobierno federal se ha

visto incapaz de rescatarlo y por lo que se ve no podrá hacerlo.

Como se perfila lo que hoy será historia, Pemex será pronto sujeto

de análisis en las grandes universidades de economía del Mundo,

para que los alumnos sepan los factores que confluyeron en que una

de las mayores petroleras del universo se haya extinguido por culpa

de la corrupción… Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.- Petróleos Mexicanos ya no está pagando

a sus proveedores y sólo cubre algunas facturas para los

“proveedores favoritos” de la Cuarta Transformación. Tampoco está

recibiendo facturas. La empresa productiva del Estado ha dejado de

ser productiva y tampoco es una empresa del Estado, pues en

realidad siempre ha sido una caja chica de quien finge ser funcionario

gubernamental en complicidad con el sindicato.

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- El Gobierno de la Cuarta

Transformación tiene los ojos bien abiertos y las orejas bien paradas

para que la Oposición no lo dañe. Está tan inmerso en vigilar a los

“adversarios” o “enemigos imaginarios” que ha pasado por alto algo

muy delicado: Pemex podría ser lo que al final hunda al régimen de

la Cuarta Transformación por una razón sencilla: no se puede hacer

nada con una empresa que es la más endeudada del Mundo y ya no

produce abundancia… Los acreedores de Pemex están molestos y a

ellos no les importa la BOA, el neoliberalismo o los “besos y abrazos”;

son miles de acreedores que en una de esas en un juicio mercantil

podrían quedarse con Pemex y venderlo como fierro viejo… son

rumores, rumores, rumores…

~~COMAPA OLVIDA A POBLACIÓN.- Los habitantes de la colonia

México, aquí en la Capital de Tamaulipas, tienen más de dos meses

de denunciar la fuga de aguas negras. Durante ese tiempo han hecho

el llamado a la dependencia para que vaya y repare la fuga que corre

por toda la Avenida Las Américas, desde GranD Libertad, hasta la

Avenida Las Torres… El abundante río de pestilentes aguas sucias

(fuchi y guácala) se ha convertido en un foco de infección y en un

grave problema de salud pública, que no le importa ni al gerente

ROMÁN CASTILLO AIROLA ni mucho menos al alcalde

XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI… Y así como este caso hay

decenas en toda la Capital… ¡Ay ojón!

Hasta el lunes…

