Cd. Victoria, Tamaulipas, 20 de Julio de 2020.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, exigió transparencia y cumplimiento de la normatividad en los cambios de adscripción del próximo ciclo escolar por parte de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, (USICAMM), a quien solicitó la lista de vacantes y su publicación.

Rigoberto Guevara Vázquez, Secretario General de la Sección 30 del SNTE, dijo que mientras no se publique la lista no se debe generar ningún cambio porque se estaría violentando la norma.

“Tamaulipas, no ha publicado esta lista y no puede hablarse de transparencia o movimientos de cambio porque se necesita primero, saber cuáles son los espacios disponibles, porque no se puede ir a ciegas a solicitar un cambio”, dijo

Aseveró que el 15 de julio se entregó al Secretario de Educación de Tamaulipas, Mario Gómez Monroy, un documento para solicitar su intervención para que David Jesús García Flores, responsable del USICAMM, en la entidad, cumpla con entregar y publicar la lista de vacantes.

“Le solicitamos la lista de vacantes para los cambios de adscripción del ciclo escolar 2020-2021, previo a la carga en el sistema de la USICAMM y la publicación en la plataforma, para revisarla y consensarla en una mesa bipartita SET-SNTE, garantizanso el respeto a los derechos de los solicitantes”, dijo.

Hasta el momento y a pesar de esa solicitud nada se ha dicho sobre el tema, no hay una respuesta, por ello el SNTE exige transparencia por la USICAMM, concluyó.