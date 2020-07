NUEVO LAREDO, Tam., 20 de julio.- Tres nuevos casos de injusticia laboral

persigue el Sindicato Nacional de Infraestructura (SNI), de obreros que fueron

despedidos injustificadamente de la empresa Medline, situaciones que además

rayan en la discriminación en medio de esta emergencia sanitaria.

Los afectados acudieron ante el secretario general de la Sección 56 del SNI

en Tamaulipas, Santos Francisco Hernández Aguilar, para solicitarle asesoría

jurídica en ambos casos.

“Aquí reafirmamos nosotros que somos un Sindicato cercano a la gente, nos

puede todo lo que le están haciendo a los trabajadores de maquiladora, porque los

están discriminando y violando sus derechos, nosotros nos basamos al artículo 427

de la Ley Federal del Trabajo que dice que no debe haber despidos y se les tiene

que pagar de acuerdo a lo que ellos firman en sus contratos laborales”, señaló el

líder.

DESPIDOS INJUSTIFICADOS

El primer caso es el de la señora Evangelina Ibarra Sánchez, quien después

de 9 años de laborar en la empresa fue notificada de su liquidación, sin mediar

motivos.

“Me despidieron, me hablaron que ya estaba terminado mi contrato de trabajo

ahí, me dijeron que ya estaba despedida, que firmara, les pregunté si había algún

motivo de mi despido y me dijeron que no, que no había ninguno, y no se me hace

justo”, señaló la afectada.

DESCANSO A CAMBIO DE VACACIONES

El joven Héctor Emanuel de la Cruz, con 2 años de prestar sus servicios en

el área de Producción, también fue desempleado, por oponerse a descansar en días

que le correspondía vacaciones.

“La semana pasada hubo junta y me informaron por medio del Sindicato de

Maquiladoras y de Recursos Humanos que para que aminorar la pandemia y por

algunos errores que tenían en su producción nos iban a dar descanso, pero a cuenta

de nuestras vacaciones. Les dije que no estaba de acuerdo, pero la delegada

sindical me dijo que era la mejor manera de que la gente percibiera su sueldo más

completo y salían mejor”, dijo.

“Eso es una injusticia, por eso recurrí ahora al SNI, porque yo pertenecía a

un sindicato que según me estaba apoyando y me había dicho que no iban a

despedir a nadie y ahora después de dos días me estaban corriendo a mí”, agregó.

PROCESOS INJUSTOS

El caso más injusto y que será denunciado como discriminación es el de la

señora Anahí Ovando Cruz, coordinadora de línea, a quien no le quisieron llenar su

hoja del Seguro Social por un problema en su espalda de más de una década.

“Yo padezco una lesión degenerativa en la columna que se me hizo aquí en

la fábrica hace 14 años, el médico me envió hace un mes a reubicación de puesto

con todas las recomendaciones pero con probable riesgo de trabajos, pero después

de 20 días no me ocuparon, y ahora me dicen que me van a liquidar por mi lesión,

lo que me están ofreciendo es muy poco y el problema es que ya nadie me va a dar

trabajo”, indicó.

El subsecretario de Trabajo del SNI, Héctor de la Cruz, aseguró que estas

injusticias están siendo cada vez más recurrentes en estas empresas, por la falta

de liderazgo en el sindicato que representa a estos trabajadores.

“Todos los días hay personal de maquiladoras con esta problemática, nos

dicen que a la mayoría de sus delegados les vale un comino sus necesidades

básicas, piden que los defiendan como los deben defender, pero es obvio que ellos

están con el conformismo recibiendo beneficios personales y aprovechándose de

esa pandemia”, señaló.

TODA DISCRIMINACIÓN SERÁ DENUNCIADA

Al respecto, el líder del Sindicato Nacional de Infraestructura mencionó que

tras estas denuncias, presentará dos demandas laborales y una penal porque hay

dejo de discriminación en ambos casos.

“Hasta donde tengo entendido, las autoridades laborales ya están haciendo

sus vigilancias, sin embargo, no están cumpliendo, yo creo que están llegando a

acuerdos debajo de la mesa, porque hay mucha conglomeración de gente reunida,

incluso en las peseras la gente va codo con codo y pueden darse contagios

masivos”, concluyó. ‘