Cd. De México, 6 de Julio del 2020.- Te presentamos los hechos y recomendaciones por las Instituciones relevantes en el ámbito de la salud para poder correr y hacer ejercicio en esta pandemia.

-El cubrebocas limita de alguna manera el paso del aire, modificando la oxigenación, por lo que su uso, afectará el desempeño. Ya que tendrás que esforzarte más en los entrenos.

-Es más difícil oxigenar, con lo que se aumenta el esfuerzo cardiorespiratorio.

-No podría contagiarte alguien que está corriendo o en bici, la única forma es si te acercas a platicar con él sin protegerte los orificios faciales (ojos, nariz, boca).

-El sudor no transmite coronavirus

-El coronavirus no se transmite por el agua de la alberca, no hay evidencia de que se propague en las piscinas. El coronavirus no sobrevive al agua clorada. El riesgo en la alberca es que alguien te hable cerca y salpique saliva o toques alguna superficie donde hayan escupido y luego te toques la cara.

-Se debe usar el cubrebocas especialmente en espacios cerrados, como gimnasios, porque ahí el riesgo de contagio es mayor que al aire libre.

-Si te es muy difícil respirar a través de un cubrebocas al correr o realizar otra actividad física extenuante, busca espacios abiertos amplios en que haya poca gente o en que puedas mantener la distancia de más de 1.80m con otro deportista.

-Evita estar de frente a otras personas o al lado, mientras exhalas si no usas cubrebocas. Sin embargo, debes llevar una máscara para ciertos tramos en que haya más gente reunida, o si se corre a contraflujo.