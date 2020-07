Cd. Victoria, Tamaulipas (15 de julio de 2020).- Abrirse al diálogo con los gobernadores a quienes debe escuchar para que se entere de los principales problemas de la pandemia, demando, Félix Fernando García Aguiar, diputado local al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Dijo que desde que inició la crisis del Covid-19 han visto la falta de apoyo del gobierno central a los hospitales.

Censuró las declaraciones del sub secretario de Salud, Hugo López Gatell, que echó la culpa a los gobernadores por el aumento de casos de la pandemia.

“Se me hace un comentario muy irresponsable, fuera de lugar del sub secretario Gatell; siempre dando excusas ante la falta de apoyo del gobierno federal a los Estados y ahora pretende culpar a los gobernadores”, consideró

Sostuvo que si falta que la federación entregue recursos a los hospitales de Tamaulipas, no se le puede echar la culpa al gobierno estatal. Por eso insistió que el presidente se debe abrir al diálogo con los mandatarios estatales

Puntualizó que definitivamente debe haber un diálogo, debe haber una apertura para escuchar cuales son las principales demandas de la ciudadanía de Tamaulipas, y salir adelante «porque no se vale que se esté culpando a los gobernadores que no han hecho otras cosas que ser solidarios”.