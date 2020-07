Ciudad de México. 29 julio 2020. Doña Ángela nunca imaginó que con sus secretos de cocina llegaría tan lejos y que se volvería tan popular en plataformas y redes sociales, sobretodo en YouTube con su canal gastronómico «De mi rancho a tu cocina».

Mediante su canal, la originaria de Michoacán muestra las tradiciones culinarias auténticamente mexicanas. Y una de las principales características que hacen único al canal es que muestra cómo es la recolección de los ingredientes.

Recientemente doña Ángela fue incluida en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México que realiza la revista Forbes, y en octubre del año pasado, la michoacana recibió un reconocimiento de YouTube por su primer millón de seguidores, sin embargo, nunca se imaginaría que 9 meses después, la plataforma nuevamente la premiaría, esta vez por llegar a los 3 millones de suscriptores.

«Mi gente, hoy me desperté con la gran noticia de que ya somos más de 3 millones en YouTube. Estoy muy contenta y agradecida con todos ustedes, mi familia, mi gente. Que Dios me los bendiga. Me han hecho muy feliz porque son parte de mi nueva familia los quiero mucho», compartió a través de Facebook.

Las felicitaciones hacia la michoacana no se hicieron esperar mediante comentarios de aliento, agradecimiento y apoyo para doña Ángela.

«Su éxito se lo debe a su sencillez», «Le falta su programa de TV y ser la nueva Chepina Peralta» y «Gracias por hacernos sentir de su familia», fueron algunos comentarios que recibió.