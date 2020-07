En esta vida es muy fácil culpar a otros cuando el destino nos alcanza,

olvidando que cada quien es el arquitecto del propio, no hay pues

justificación alguna para pelear en las redes sociales por los números

que arroja la Pandemia, salvo cuando se está enamorado de una

versión que se viene abajo con suma facilidad, cuando se recurre a

aquel famoso ejemplo del vaso medio lleno y del vaso medio vacío.

Este Artículo va dedicado a mi amigo Jorge Chávez y sus redes de

WhatsApp, no pretendo cambiar su verdad, solo que analicen la de

otros.

Como es tal el bombardeo de las redes, hay quien sucumbe con

facilidad a lo primero que leyó, o más bien a la primer cabeza de nota

que leyó, la cual posiblemente actuó sin intención de manipulación,

pero que el receptor, inmerso en el odio intuyó como un ataque a su

posibilidad de existencia, por que leer así con solo el

cabezal de las notas, es dejar en manos del Director Editorial del

medio la facultad de pensar.

Hoy que existe la comunicación inmediata y completa, la mayoría opta

por enterarse de la situación por lo que dicen las redes sociales y si

vamos en carrera franca por la obtención de una medalla, apoyamos

la visión parcial que nos ofrecen, aunque tengamos la oportunidad de

incursionar en las páginas oficiales de la Organización Mundial de la

Salud o en la de algún Instituto serio Universitario que nos pueda

ampliar el panorama para no caer en la acusación simple.

Ya he visto tantas cabezas que solo me falta leer, MEXICO ES UN

DESASTRE EN LA LUCHA CONTRA EL COVID19, las demás las que

hacen referencia a AMLO, a Gatell y hasta a Trump, ya no me

extrañan, este fenómeno es mundial y en cada país, los “jitomatazos”

van directo a la cabeza del gobierno o a quien representa ante los

medios la lucha epidemiológica.

Bélgica encabeza el índice de mortalidad por COVID19 en todo el

mundo, sus números son inalcanzables, 844 fallecidos por cada millón

de habitantes que tiene el país, pero no tiene tantos millones de

habitantes como los tiene México, así que mejor se concentraron en el

número de muertes en el país, independientemente de lo que

signifique que aquí en nuestra Patria el índice se coloca

momentáneamente en 289 fallecidos por cada millón de habitantes.

Nunca alcanzaremos a Bélgica, me queda claro, pero aquí los

traidores se ponen muy belgas, omitiéndolo de las estadísticas para

colocar a México, lugar donde viven, en una situación de catástrofe

mundial.

No nos debe de extrañar, en el ascenso de muertes por covid19, el

haber superado en número a España e Italia, casi fue como la más

trágica de las noticias repetida una y otra vez, aunque ambos países

apenas tengan la mitad de habitantes que el nuestro.

A mí ya no me extraña que me señalen como “Chairo” denominación

de origen que sustituyó al de “Naco”, porque si algo ha develado esta

Pandemia en nuestro país, es que somos una nación Clasista,

Xenofóbica y Racista, pero en la que todavía existen seres pensantes

que vemos con asombro las intenciones de destruir la Patria tan solo

para presumir desde el extranjero que ellos lo anticiparon.

No soy vocero de AMLO, tampoco defensor de la 4T, lucho sí, en

contra de las “Fake News” noticias falsas que tanto daño hacen. Hay

quienes se defienden cuando se les hace ver el error, pero lo hacen

diciendo: “Yo solo lo compartí”.

Me queda claro en el análisis que el discurso del Presidente de México

en la Casa Blanca fue muy bueno, muy de Estadista, aunque sé que

hay quien no comparte mi opinión y en respuesta a mi amigo Emiliano

le diré que la carta respuesta de Andrés Manuel a los intelectuales de

México fue la adecuada, pues me queda la duda si la carta abierta

publicada contra el régimen, era la forma correcta de expresarse de

unos supuestos intelectuales.

En octubre del 2019, el INEGI dio a conocer los números de las

defunciones en México durante el 2018, en octubre próximo sin duda

tendremos los que corresponden al 2019, ya que el Instituto coteje

todas las actas de defunción en el país y eso servirá de comparativo

para saber el impacto de la Pandemia en ese rubro.

La verdad me sorprendió mucho el resultado, antes tenemos que

saber, que México en el 2018, cerró el año con 124 millones 738 mil

habitantes y que murieron en el país 722 mil 611 personas en el lapso

de enero a diciembre del 2018.

Si tomamos en cuenta que los números de la Pandemia representan

289 fallecidos por cada millón de habitantes, entérese usted que en el

2018 los fallecidos representaron 5 mil 794 por cada millón de

habitantes de entonces.

Así que, con todo respeto para quienes han perdido a un familiar en

esta Pandemia y con todo el pésame para ellos, extrapole usted,

querido lector los números, analícelos con calma y no permita que

otros decidan CUANTOS MUERTOS CUENTAN.

Jorge Alberto Pérez González

