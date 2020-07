MIENTRAS QUE AL PRESIDENTE De La República, ANDRES MANUEL

LOPEZ OBRADOR, pareciera que Le Queda Pequeño Su Gabinete

Presidencial, Pareciera Que Al Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA

CABEZA DE VACA, Le Queda Grande Tamaulipas…Uno y Otro, Son

Mandatarios Polémicos, Uno Con El Estandarte De La Honestidad y

Terquedad y El Otro Con La Bandera Canallesca De La Corrupción…En Breve,

Las y Los Tamaulipecos, al igual que el resto del país y a nivel internacional,

sabremos Si La Corrupción, Vence y Doblega a La Honestidad y Se Mantiene

La Impunidad Gubernamental Tamaulipeca o La Ley y La Justicia Federal,

Finiquita La Mala Gobernanza Que Padece El Pueblo Tamaulipeco Desde Los

últimos Meses de 2016 a la fecha…

ACTUALMENTE EGIDIO TORRE CANTU, Como Ex-Gobernador Tamaulipeco

y su primer círculo, ante “las patadas de ahogado que se dan en El Gobierno

De Los Vientos Del Cambio En Tamaulipas, Con La Guillotina Política De La

Federación que pende sobre su cuello, unos y otros, no encuentran que

camino seguir, en calidad de mientras, algunos creen que con “El Vomito

Negro” pueden resolver sus problemas y no es así, El Gobierno De

FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, cree que ofreciendo el

sacrificio de corruptos “egidistas”, El Gobierno Federal olvidará sus

travesuras de rapiña y mal gobierno, con revanchismo político y su proyecto

transexenal y su aspiración presidencial, simulando ser un paladín que lucha

contra La Corrupción Tamaulipeca, difícil, muy difícil que La Autoridad

Federal pueda caer en ese engaño…

NO LE EXTRAÑE SI EN EL 2021, LOS CORRUPTOS De Ayer y Hoy, Le

Regresan Al Pueblo Tamaulipeco Lo Robado, tanto por Mandatarios

Estatales, parientes, familiares y amigos, al igual que delincuentes de cuello

blanco, tanto Del Estado, como de otras Latitudes de La República. EGIDIO

Se Encuentra Solo Con Su Soledad, mientras Su Sucesor Comenzó a Ver y

Sentir Que Lo Dejan Solo, como que ya le cae el veinte, de que sus colegas

sólo lo han usado, dándole un lugar para que sólo se incrimine, mientras que

ellos, en lugar de tener un buen pleito con La Federación, prefieren llegar a

Un Mal Arreglo Con El Gobierno Federal, salvo que el margen de maniobra

de esos mandatarios estatales, como que no existe en territorio tamaulipeco,

de ahí que no descarte Un Interinato Gubernamental en El Estado

Tamaulipeco, en tiempo y forma de una contienda electoral federal y local,

donde muchas y muchos candidatos azules podrían sufrir una severa

devaluación política, incluso algunos de ellos, hasta con problemas legales,

como podrían ser ARTURO SOTO y HECTOR ESCOBAR entre otros…

EL PRI, CON CANDIDATOS Y CANDIDATAS Naturales puede dar una

sorpresa, sobre todo si su alianza es con El Pueblo Tamaulipeco y No Con

EGIDIO TORRE CANTU u otros cartuchos quemados y no se mete entre las

patas de los caballos, EDGARDO MELHEM SALINAS debe jugar bien sus fichas,

Su Gran Estupidez, sería jugar con EL PAN-Gobierno de Tamaulipas, tanto en

lo local, como en Lo Federal, aun y cuando MoReNa se encuentra sin solidez,

en una estructura política en estos momentos, a fines de 2020 y principios

de 2021, todo puede cambiar, sobre todo con candidatas y candidatos

ganadores. En La Capital Tamaulipeca AMERICO VILLARREAL ANAYA debería

ser El Candidato a Presidente Municipal y ya como alcalde, demostrar

tamaños para poder seguir los pasos de Su Padre, AMERICO VILLARREAL

GUERRA, Al Galeno Aun Le Falta Mucho Para Llenar Los Zapatos Del

Ingeniero, pero peor es no intentar llenarlos, en fin, soñar no cuesta nada,

pero primero se debe aprender a caminar, para luego saber correr…

POR CIERTO, MORENA EN LA CAPITAL Tamaulipeca tiene cuadros

políticos ganadores, tanto para La Diputación Federal, como Para Las

Diputaciones Locales y Presidencia Municipal, FELIPE GARZA NARVAEZ Es Un

Ganador, Lo Pongan, Donde Lo Pongan, es garantía de triunfo electoral, con

capital político propio y un colmillo retorcido, de una y mil batallas

electorales, como candidato u operador político, municipal, distrital local y

federal, al igual que estatal, conocedor de tiempos y momentos, de

jerarquías y favoritismos, en fin, conocedor de toda la amalgama de la

política, de ahí que a estas alturas, ni se encarte, ni descarte, Su Chamba,

siempre ha sido su mejor padrino político, sobre su futuro, el tiempo dará la

pauta, por lo pronto el empuje de cuadros políticos como—hasta aquí lo que

comenzamos a escribir el 24 de julio, actualidad no pierde—en fin LALO

GATTAS BAEZ, AMERICO, como lo dijimos líneas arriba, EL ROCKET, También

conocido como ISMAEL VALDEZ levanta la mano, entre otros, mientras que

por EL PAN, La Prima PILAR GOMEZ LEAL, es mano, en tanto, aun cuando no

sea la mejor alternativa electoral, pero si la del mandatario tamaulipeco y el

dirigente estatal PANista, así como del matutino con nombre de planeta y

metal, al filtrar en la cosa de operación política a su Concuño SAAVEDRA, en

tanto que a LUIS TORRE De Sangre Muy Corrupta, lo trae como otra

alternativa, al suponer que Su Tío EGIDIO y Su Padre EGIDIO pueden ser

factores de un presunto triunfo electoral, en fin cuando se es y no se es, se

vale soñar, con lo que si hicieron y pudieron con la sangre de origen que

corría por sus venas…Por El PRI, sus principales operadores se encuentran al

servicio del PAN con OSCAR ALMARAZ SMER a la cabeza y pasándose de listo,

ENRIQUE CARDENAS DEL AVELLANO, ahora que es mas azul que tricolor. Las

Familias Que En El Pasado fueron Factótum para tener el control de La

Presidencia Municipal de Ciudad Victoria, una vez mas, quedaran fuera de la

jugada, ahora no por El PAN, sino por MoReNa…

ENRIQUE RIVAS ORNELAS ES UN Legendario Neolaredense que este 28

de julio llegó a fin, su tiempo de vida, desde esa fecha incursiona en el mundo

celestial, en un reencuentro con algunos de sus seres queridos y amigos, en

el plano desconocido que es Morir La Muerte, luego de Vivir La Vida con

intensidad y positividad. Sus Seres Queridos Físicamente Ya Lo Extrañan,

pero lo Aman, como Lo Amaron En Vida, en especial Su Hijo ENRIQUE RIVAS

CUELLAR con Sus Hermanas CECILIA y CAROLINA y Su Madre ENRIQUETA

CUELLAR, La Compañera de Vida de ERO…

La Fortaleza Mental de RIVAS ORNELAS lo hizo soportar con estoicismo un deterioro físico, su motor, Su

Obra De Vida, creo que de las principales, Su Hijo ENRIQUE, era y es su

orgullo. La Toma De Protesta de ENRIQUE RIVAS CUELLAR como Diputado

Local En El Pleno Del Congreso Del Estado, ahí vi como RIVAS ORNELAS

reflejaba su orgullo y casi culminación de la formación personal y política de

lo que hoy es y puede ser, ENRIQUE RIVAS CUELLAR que aparte De Padre,

tuvo un Buen Maestro, Guía y Amigo. Hoy ERC tiene Un Paquete Mayor, Ser

Mejor y No Fallarse, Ni Fallarle a Nuevo Laredo, Mucho Menos a Su Padre y

Su Familia…El Grupo Milenio Con Sede En El Café y Restaurante ARTUROs

que Lideraba ENRIQUE RIVAS ORNELAS, tiene un lugar vacío que nadie

llenará, aunque siempre estará presente con sus compañeros de grupo

donde componían Y Componen a El Mundo, México, Tamaulipas y Nuevo

Laredo, ahora tocará a GILBERTO ORTIZ MEDINA, MARIO POOL y a

ALEJANDRO LOPEZ MEDINA entre otros—Son Poco Mas De Una Veintena—,

seguir el ritual de debate del politólogo ENRIQUE RIVAS ORNELAS…

DonENRIQUE CARDENAS GONZALEZ indujo La Primer Diputación Federal de

CARLOS CANTU ROSAS por EL PARM, luego de liderar El Cenopismo

Neolaredense Tricolor, sólo que “El Chale”, luego comenzó a volar sólo y le

gano La Presidencia Municipal de Nuevo Laredo al Gobernador

Constitucional de Tamaulipas y ENRIQUE RIVAS ORNELAS La Diputación Local

a Don ENRIQUE CARDENAS GONZALEZ como Gobernador Del Estado,

enfrentando luego una revolución política parmista estatal, que sofocó con

la fuerza Gubernamental ECG…

ECR En Nuevo Laredo hizo candidato a SuSucesión de La Presidencia Municipal Neolaredana a LAURO LUIS “El Gordo”LONGORIA, lo que le sobraban eran billetes, pero La Fuerza Del Estado

Tamaulipeco, hizo ganar a HECTOR “La China” CANALES ESCAMILLA por El

PRI, La Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, al tiempo que prácticamente

se entregaba el municipio, Al Cacicazgo Cetemista de PEDRO PÉREZ IBARRA.

Desde La Capital Tamaulipeca ERO, aunque era un candidato natural, desde

La Sede Del Poder Legislativo de Tamaulipas, veía lo que venía y se requería

de un fuerte y muy fuerte respaldo económico para contrarrestar La Fuerza

Política Del Estado que desplegaba El PRI-Gobierno de Don ENRIQUE

CARDENAS GONZALEZ de lo cual carecía, pero no EL GORDO LONGORIA,

Ganó “La China” y Tan, Tan, a otra cosa mariposa…

Unos 30 años después llegó la revancha por El PAN, La Dupla, CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS

VILLARREAL y ENRIQUE RIVAS CUELLAR, Los Cachorros de “EL CHALE” y RIVAS

ORNELAS, una vez mas la hacían, ahora en El Sexenio de EGIDIO TORRE

CANTU…CANTUROSAS VILLARREAL como alcalde no la hizo mal, pues fue

mejor que sus antecesores, aunque con algunas tachas que le pesan, cosa

que no ocurre con RIVAS CUELLAR, que es lo mejor hasta ahora que le a

pasado al Municipio de Nuevo Laredo. La Hija De “EL CHALE”, de pena ajena,

no trae el arrastre de Su Padre, ni tan siquiera se acerca un poco a lo que

traía su Hermano que anda en problemas legales, por revanchismo, pero

también por legalidad…En Fin, EL CHALE y RIVAS ORNELAS, en Vida, En EL

ARTUROs, luego de crear El Grupo Milenio pontificando el quehacer político

y administrativo publico, así como privado en lo global, junto con otros de Su

Clan, en Lo Celestial, Su Reencuentro, quiero creer que es algo bueno del

Plano Celestial…

ENRIQUE RIVAS ORNELAS FUE Un Periodista de Prosapia, Su Columna

Ajedrez Político, marcaba pautas y señalaba rumbos, aparte de la crítica

constructiva y señalamientos incisivos, Como Corresponsal de EXCELSIOR

hizo Época y al mismo tiempo Al Periodismo Neolaredano le hizo ganar un

lugar y un respeto ante El Sector Oficial y Privado, al ser El Primer Líder De La

Agrupación Periodística De Los Trabajadores Del Periodismo en el municipio

de Nuevo Laredo. Su Paso Por El Sector Educativo en El INEA, Seguramente

le hizo ver La Importancia Que Tiene En La Vida La Educación, de ahí que no

crea que sea casual que ENRIQUE RIVAS CUELLAR Tenga Su Mayor Apuesta

Político-Administrativa, En El Sector Educativo de ese Puerto Fronterizo.

En Fin, Nuestra Solidaridad Para La Compañera de Vida de RIVAS ORNELAS, La

Señora ENRIQUETA CUELLAR, Lo Mismo Que Para ENRIQUE y Sus Hermanas

CECILIA y CAROLINA RIVAS CUELLAR…Ningún Lugar Está Lejos, ahora cuando

quieran y a la hora que quieran estarán con ERO, Físicamente Lo Extrañan,

Pero Espiritualmente Vive Con Quienes Lo Amaron, Lo Aman y Los Ama.

RIVAS ORNELAS fue buen sembrador y levanta buena cosecha, Se Fue, Pero

Se Quedo, No Hay Olvido…

Y YA QUE ANDAMOS EN ESE TEMA…El pasado 20 de julio, El Periodista,

Compositor, Político y muchas hierbas mas y a quien Nomas Los Nogales Le

Hacían Sombra, JOSE “Pepe” WALLE JUAREZ, luego de luchar un buen tiempo

y de Vivir Sin Reposo y Sin Medida, dedicado Al Trabajo y a La Familia, Sin

Descuidar La Bohemia y El Amor a La Vida Llegó a La Muerte Con La Frente

En Alto e Iniciar Una Nueva Aventura Al Morir La Muerte, luego de Vivir La

Vida, ya que Al Nacer, Vida y Muerte Son Siamesas, iniciando una, comienza

la otra, hasta la hora del relevo definitivo. PEPE, un día en La Redacción De

El Periódico “El Diario”, EZEQUIEL PARRA ALTAMIRANO, al referirse a WALLE

JUAREZ dijo que era El Ejemplo a Seguir, sabía de donde Venia PEPE, FUE Un

Jaumavense Muy Luchón en los calorones de fines de los sesentas o principos

de los setentas como vendedor de paletas aportaba para el sustento familiar,

luego llegaría Al Periodismo, iniciando desde el escalón mas bajo en El

HERALDO de Don RAUL ACEVES CARMONA en la chamba de aprendiz del

linotipista, luego dominaría el oficio, su inquietud lo hizo incursionar En La

Nota Roja, llegando A “El Grafico” de J. GUDALUPE DIAZ Jr.

En lo personal, loconocería en mi paso Por El DIARIO de Ciudad Victoria, El De Los Bien

Informados, para ello, fui parte de su plantilla reporteril con Don JUAN

GUERRERO VILLARREAL En La Dirección Del Matutino y EZEQUIEL En La SubDirección y en La Jefatura de Redacción PEPE WALLE JUAREZ, dándose

tiempo para reportear de todo y sacar la vena de composición de canciones

y hacer política, tanto en el medio periodístico, como en su natal Jaumave,

luego incursionaría en la zona cañera de El Mante y luego como editor de un

medio propio, Sus Hermanos, Hermanas, Sus Descendientes, Familiares y

Parientes, siempre estuvieron en sus prioridades…

EN LA ÉPOCA DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, Doctor EMILIO

MARTINEZ MANATOU y AMERICO VILLARREAL GUERRA nos tocó vivir

momentos anecdóticos En Los Informes Presidenciales, lo mismo en

Aniversarios Del PRI en La Capital de La República, al igual que en otras

entidades federativas, por su trabajo y afición y vena de compositor, la vida

nocturna no le era ajena, fue un noctambulo ordenado, ya que tenía que

chambear al otro día y mas si a temprana hora tenia que estar En “El

Petaqueño” para La Columna de Aeropuerto. La Diciplina Partidista y Laborar

en Un Medio Periodístico de Familia Tricolor, le hizo darle la espalda a las

siglas partidistas ajenas al PRI, todo estaba dado para que ganara esas

elecciones con las siglas partidistas que fueran, Los Jaumavenses, votarían

por PEPE WALLE JUAREZ, no por unas siglas, como efectivamente lo hicieron,

pero en calidad de candidato a diputado local suplente, de ahí que en el

último tramo de esa Legislatura, del Poder Legislativo Estatal, Accediera a Ser

Diputado Local Del Congreso Del Estado De Tamaulipas…

WALLE JUAREZ, También le dio lustre a La Agrupación de Trabajadores Del Periodismo, como

dirigente de uno de Los Organismos Periodísticos en el sexenio de AMERICO

VILLARREAL GUERRA, ante La Secretaría de Gobernación, Legalizó el

organismo periodístico y La Donación de Un Terreno que La Presidencia

Municipal de Ciudad Victoria—RAMON DURON RUIZ era El Alcalde—otorgó

a la agrupación de periodistas que lideraba JOSE “Pepe” WALLE JUAREZ, al

paso de los años al terreno no se le dio, ni se la ha dado el uso para el que

fue donado, de ahí que no sería nada extraño que en cualquier momento, El

Estado o El Municipio de La Capital Tamaulipeca, retornara al patrimonio

oficial, ese terreno como de media hectárea, tal como paso con el terreno

que J. GUADALUPE DIAZ Jr. En la era de EMILIO MARTINEZ MANATOU

consiguió para la Edificación Del Club De Periodistas. Sin Duda Alguna, PEPE

WALLE JUAREZ Al Medio y a sus Familiares y Parientes, dejó un legado de

trabajo y superación. Sus Hermanos, Hermanas y Sus Hijos saben de Nuestra

Solidaridad por La Partida de PEPE, Se Fue Físicamente, Pero Sigue Vivo En El

Recuerdo, de Familiares, Parientes, Amigos y Camaradas…

PARECIERA OBITUARIO, PERO YA Encarrerado, le digo que El próximo

martes 4, ALFONSO PÉREZ VAZQUEZ “El Yuca”, cumpliría Un Año Mas De

Vida, sólo que el 23 de Mayo del año en curso a media mañana, a Su Manera,

Sin Carnaval Ni Comparsa, ahora si que en un abrir y cerrar de ojos, Se Fue,

como si recibiera un llamado de emergencia Del Mundo Celestial, acudiendo

puntual a La Cita. Mi Compadre EL YUCA, fue un Publirelacionista Nato, con

liderazgo natural desde su era preparatoriana, no fue Una Monedita de Oro,

Ni Una Blanca Palomita, como todo ser humano, supo ser amigo en el

pináculo de su liderazgo universitario, Los Buenos Quedaron y Los Demas Se

Fueron, antes de ello, varios lo traicionaron. En Su Momento Cuando PEPE

CRUZ CRONTERAS lo necesitaba, ahí estuvo, fue mas de un millón de dólares

el préstamo para que recuperar su libertad, pero todo entre familia, siempre

quiso juntarse con esos billetes verdes. Su Partida Puso Punto Final a La

Palapa De Los Amigos Del 19, por ahí paso gente del servicio público, de la

política, de La Iniciativa Privada, así como amistades religiosas, luego de que

se inició hace un buen de años con gente de su círculo cercano, de Los Amigos

Que No Emigraron, luego de No Tener Poder Universitario. LUIS ENRIQUE

ARREOLA LOPERENA Podría decirse que fue su hacedor, pero luego El

Alumno supero Al Maestro, aunque en el inter existiera fuertes

desencuentros. Sus Hijas, LAS PÉREZ CONTRERAS quiero creer que sabrán

honrar su memoria, sea como sea, su presencia fortalecía Su Vida…

Nada EsPara Siempre y PONCHO Es El Mejor Ejemplo. RAMIRO GARZA MATA “El

Muñeco” y FRANCISCO “Pancho” DE LEÓN y JORGE VAZQUEZ MARTINEZ,

sobre todo los dos últimos, fuimos muy dados a disentir de algunas cosas con

EL YUCA en Las Mil y Una Pláticas, EL MUÑECO También, pero en menor

medida, sin duda alguna PANCHO DE LEÓN, fue de sus mas cercanos, que

siempre estuvieron en Las Buenas y Las Malas con ALFONSO “El Yuca” PÉREZ

VAZQUEZ, Entre Otros De Sus Cercanos, Los Cuates, Martel y Otros. Por

Cierto entre muchos de los que pasaron por La Palapa es ENRIQUE RIVAS

CUELLAR, en su tiempo de Diputado Local, sin desligarse de la misma en sus

funciones de Presidente Municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS

ORNELAS Siempre mantuvo una buena relación Con PONCHO, era un común

denominador entre El Político y El Líder Universitario. PÉREZ VAZQUEZ

también tuvo una sólida relación con JOSE “Pepe” WALLE JUAREZ, Tanto En

Lo Profesional de ambos, como en la camaradería ocasional En La Palapa…La

Verdad, El Dicho de “No Somos Nada” del 23 de mayo, al 28 de julio, Se Fue

Una Tercia Muy Difícil De Superar. En Fin, ahora Su Vida Es Otra, La Aventura

Celestial, quiero creer que es mucho mejor que la terrenal, aunque espero

que luego de un buen rato y que pase un muy buen tiempo inicie también

esa aventura, salvo que DIOS disponga otra cosa. Salí Con Dios, Sino Regreso,

Me Fui Con El. Tan, Tan…