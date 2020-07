Como periodistas y analistas políticos tenemos mucho interés en saber a quién se va

a llevar entre las patas el otrora director general de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, el

que en sus tiempos de gloria fuera uno de los favoritos del entonces presidente de

México, Enrique Peña Nieto, pero lo agarraron en la maroma y peló gallo, pero fue

aprehendido en Málaga, España, por la Interpool en febrero de éste año, estando en

camino su extradición ya que está siendo reclamado por la Fiscalía General de la

República.

En los primeros tres o cuatro meses de sus detención Lozoya Austin estaba

totalmente en contra de su extradición de España a México, pero supuestamente

después de un detallado acuerdo con la Fiscalía General de la República aceptó ser

extraditado y aseguran incluso que viene dispuesto a abrir la “Caja de Pandora” y

detonar un nuevo escándalo político-mediático de corrupción en el sexenio pasado.

Sin ser expertos en la materia ni profesionales del derecho, creemos que sin querer

querido el abogado, Javier Coello, encargado de su defensa, coadyuvó a para que

aceptara ser extraditado a México, un día soltó al aire la frase de que “Lozoya no se

mandaba solo”, tan creemos que se percató del mal que hizo, al grado de optar por

renunciar a siendo su abogado defensor. Faltó a su profesionalismo, según yo.

El único escollo que tenía detenida la extradición de ex funcionario mexicano, ya

quedó resuelto toda vez que la Audiencia Nacional de España ya declaró la firmeza

del auto de extradición de Emilio Lozoya a México e incluso informó a la Interpool para

que proceda a la entrega del ex director general de PEMEX a las autoridades

mexicanas.

Aún no se ha definido si el traslado de Lozoya Austin a México va a ser en vuelo

comercial ó en una aeronave habilitada por la Fiscalía General de la República, pero

en todos los casos será custodiado permanentemente por agentes mexicanos, una

vez que la policía española lo haya trasladado desde la cárcel de Navalcarnero al

aeropuerto madrileño de Barajas y proceda formalmente a su entrega.

En éste capítulo de la historia de México vamos a saber de que están hechos los

priístas que llegan a formar parte del primer círculo del presidente, en lo personal no lo

juzgamos, no somos jueces, si hizo bien o mal las cosas es su problema, pero, pero,

pero, no creemos que le llegue a poner el dedo a su otrora jefe máximo, el otrora

presidente Enrique Peña Nieto, de ahí para abajo todo el monte es orégano. Ojalá y

no se equivoque porque la conciencia también está en el juego.

El miércoles el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito” dijo que éste

instituto político está del lado de la ley y a favor de la lucha contra la corrupción, “tope

hasta donde tope”, como dijo López Obrador.

“Si priistas cayeron en actos de corrupción, al hacerlo han traicionado al gobierno, a

sus instituciones y al PRI”, aseguró.

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles (PRD) al referirse al reciente encuentro

de los presidentes de Estados Unidos y de México, dijo que Donald Trump ha hecho

de todo, menos tratar con dignidad a los mexicanos, como lo señaló López Obrador.

Por cierto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anda lleno de contento

porque va a impulsar un decreto migratorio que contendrá una posibilidad para que los

“dreamers” o jóvenes que llegaron al país de forma irregular junto a su padres, y qye

se acogieron al programa DACA para no ser deportados, lleguen a obtener la

ciudadanía americana.

“Emocionado adelantó que en las próximas semanas va a firmar una ley migratoria” a

la que comparó con una orden ejecutiva, pero sin ahondar en su contenido.

Obviamente con ese fin. Como todos sabemos anda en busca de su reelección en las

elecciones del 3 de noviembre. Haciendo hincapié en que la Suprema Corte le otorga

poderes para emitir éste decreto.

Sin embargo surgen dudas sobre la legalidad de ésta medida y Trump recibió de

forma casi inmediata un cuestionamiento de su propio campo, por parte del senador

republicano, Ted Cruz.

“Hay cero autoridad constitucional para que un presidente cree una vía para la

ciudadanía mediante un decreto”, afirmó Cruz que precisó que la amnistía del

programa creado por Barack Obama era “inconstitucional” y advirtió que sería “un

tremendo error si Trump intenta ampliar ésta protección”. Otro caballo en contra del

republicano.

El candidato demócrata, Joe Biden, que va arriba en las encuestas, escribió un tuit en

donde asienta que Trump busca la reelección y denunció que el actual mandatario de

Estados Unidos “ha esparcido el racismo contra nuestra comunidad latina.

Remarcó que “necesitamos trabajar en asociación con México. Necesitamos

restablecer la dignidad y humanidad a nuestro sistema migratorio. Eso es lo que haré

como presidente”. Lo que de lejos y de cerca nos parece un mensaje para López

Obrador. Pero el tabasqueño ya se entregó al neoyorquino al que ya incluso, sin ser el

tiempo adecuado, le corrió la invitación para que venga a México.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) rectificó su plana ayer viernes, ya que con

loa pandemia cambió todo, precisó el Subsecretario de Educación Básica, Marcos

Bucio Mújica, y “o vamos a exponer nunca, por ningún motivo, la salud de las niñas,

niños, maestras y maestros” y apuntó que no tienen la certeza todavía “de que

regresemos el 10 de agosto” de manera presencial.

En Ciudad Victoria los chicos malos se dieron el gusto de el martes 7 de julio

incendiar una de las unidades de la empresa Bimbo, el día ocho le prendieron fuego a

otra y o más en el jueves 9, se está alocando mucho la delincuencia, como si no

existieran la SEDENA, SEMAR y la Guardia Nacional, pero bien que cobran un salario

y ni quien diga nada.

Luego de concluir el período académico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas

(UAT) e iniciar el receso vacacional de verano, el rector de la UAT, José Andrés

Suárez Fernández dirigió un mensaje en el que expresó su felicitación y

agradecimiento a docentes y estudiantes porque su esfuerzo hizo posible culminar con

éxito el ciclo escolar.

“A éstos dos grandes grupos de personas que conforman la Universidad y que la

hacen valer, quiero felicitarles y agradecer todo su esfuerzo que hicieron para poder

culminar el ciclo de primavera de éste año, que en su momento se nos dijo estaba en

riesgo por ésta pandemia”, remarcó el ingeniero y master en ciencias.

“No tenemos la experiencia, no sabíamos tampoco cuanto podría durar esto, sin

embargo, pudimos reaccionar rápidamente y con el apoyo de ustedes profesores y

profesoras y de los estudiantes universitarios, se pudo concluir el ciclo con éxito,

siendo impartidas las clases virtualmente”, apuntó.

En el mensaje dirigido desde sus oficinas en Rectoría, Suárez Fernández extendió

también un reconocimiento al equipo técnico, académico y administrativo, que

respaldó ésta importante labor para salir adelante con los programas educativos.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx