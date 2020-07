WASHINGTON. 09 julio 2020. Con siete votos a favor y dos en contra, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., a revisar los documentos financieros y personales de Donald Trump.

El republicano ha asegurado que como jefe de Estado no debe cumplir con las solicitudes de la Fiscalía de Nueva York ni del Congreso de EUA. Se dice que la disposición no tendrá efecto inmediato, los abogados del mandatario todavía tienen vías legales para retrasar su ejecución.

“El presidente no es absolutamente inmune a las citaciones penales del Estado que solicitan sus documentos privados ni tiene derecho a un mayor nivel de necesidad”, señaló el presidente de la Corte Suprema, John Roberts.

Además, se rechazó la petición de Trump de dar a los presidentes inmunidad total frente a investigaciones criminales mientras ocupen su cargo.

“Hace doscientos años, nuestro tribunal estableció que ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le solicita en un proceso penal”, señala el fallo.

Sin embargo, el tribunal no permitió que los miembros de la Cámara de Representantes puedan acceder a estos documentos.

El fiscal del distrito de Manhattan consideró la decisión del tribunal como una “tremenda victoria para nuestro sistema judicial” y aseguró que está basada en el principio de que “nadie, ni siquiera un presidente, está por sobre la ley”.

Trump aseguró que todo es un enjuiciamiento político. “Gané la caza de brujas de Mueller y otras, y ahora tengo que seguir luchando en una Nueva York políticamente corrupta. ¡No es justo para esta Presidencia o administración!”, dijo en Twitter.

El fallo se produce debido a que dos comités de la Cámara de representantes y el fiscal Cyrus Vance pidieron la publicación de las declaraciones de impuestos del mandatario y otras informaciones financieras.

The Supreme Court sends case back to Lower Court, arguments to continue. This is all a political prosecution. I won the Mueller Witch Hunt, and others, and now I have to keep fighting in a politically corrupt New York. Not fair to this Presidency or Administration!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2020