Cd. Madero, Tamaulipas.- La Federación Local de Trabajadores de Ciudad Madero,

solicitó a los constructores cumplir con lineamientos y medidas sanitarias con los obreros,

esto para evitar se presenten contagios de COVID-19.

El secretario general del gremio, Carlos Campos Castillo, señaló que se hizo el exhorto a

los empresarios, quienes han tenido una buena respuesta, pues están cumpliendo con las

peticiones, que se hacen al otorgarles gel antibacterial, agua y jabón para estarse lavando

constantemente las manos, incluso en algunas ocasiones hasta el cubrebocas.

Resaltó que entre los integrantes de la federación local, no existen hasta el momento

contagios, esto gracias a las acciones preventivas que toman los patrones y trabajadores,

además que se ha hecho el llamado por parte de los dirigentes de los sindicatos a sus

agremiados para que hagan casos a las medidas de salud.

«Claro, se le pide al constructores se les proporcione las medidas de limpieza e higiene,

para que también se guarde la sana distancia entre uno y otro trabajador, a veces es difícil

para el albañil estar con el cubrebocas y con la pala, pero se les da un espacio para que él

solo trabaje, con eso se está cumpliendo».

Expuso que los trabajadores que son considerados adultos mayores no están laborando,

pues se les hizo la invitación para que se quedaran en su casa y no se expusieran al virus,

por lo que alrededor de 350 integrantes de la federación de distintos ramos no están

trabajando, pero se les brinda el apoyo de despensa a través de distintas instancias de

gobierno.

Campos Castillo añadió que la FLTCM, continuará realizando gestiones para que los

trabajadores de los diferentes sectores no corran riesgo de contagio de coronavirus.