Cd. De México, 14 de Julio del 2020.- La nomofobia trae, paradójicamente, una mayor desconexión con los demás; falsa sensación de tener todo bajo control si se está permanentemente conectado con el móvil; aislamiento al estar horas mirando la pequeña pantalla; poca inteligencia emocional, ya que la interacción tecnológica es muy diferente a la que se tiene frente a frente; baja de la productividad en general; pérdida de tiempo en temas irrelevantes; y la dependencia de la opinión de los otros.

Consejos para disminuir la nomofobia

-Desactivar las notificaciones automáticas.-La mayoría de las aplicaciones en móviles ofrecen una serie de recursos para mantenerte al minuto de las actividades, incluso con mensajes no deseados, publicidad y demás recursos de marketing.

-Apagar el móvil en reuniones y situaciones que requieren enfoque.- Es fundamental empezar a disciplinarse en mantener el móvil completamente silenciado.

-Poner el aparato boca abajo cuando no lo utilizas.-Este simple acto evitará que te distraigas por costumbre, y te enfocarás mejor en la situación en la que estés.

-Evitar totalmente su uso mientras conduces, cuando caminas o en momentos de conversaciones que necesitan de tu atención

-Revisa mensualmente las aplicaciones y elimina las que no sean esenciales

-Colocar un tono agradable, suave y que no altere los nervios.-Parte de la alteración que se produce es con los distintos sonidos que colocas para distinguir quién te llama, envía mensajes o las notificaciones. Puedes elegir un sonido agradable en vez de uno estruendoso.

-Usar un despertador convencional y dejar el móvil en otro ambiente

-Utilízalo como si fuese un teléfono fijo en tu casa.- La recomendación es que cuando llegas al hogar, lo conectas al cargador en un lugar específico, y no lo mueves de allí hasta tu próxima salida. En casa tampoco lo uses mientras miras televisión, comes, cocinas o lees un libro.

-Determina cuándo encender y apagar el móvil, con total conciencia

-Lleva un libro o material interesante de lectura-Es importante que dejes de usar el celular como tecnología de desconexión de quien eres. Cuando esperas por un trámite o en un restaurante, cuando viajas al trabajo o en cualquier situación donde antes lo usabas, reemplázalo por algo más productivo mientras sales de la dependencia.

.El uso abusivo del móvil al igual que cualquier conducta en exceso, se puede transformar en una adicción y como tal, hay que tratarla.