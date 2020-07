Cd. De México, 4 de Julio del 2020.- Existen dos tipos de personas en este mundo, las que se pueden levantar temprano sin problemas y las que necesitan 25 alarmas para despertar. Al primer tipo, se le llama ‘morning person’ y aunque parece imposible ser así cuando se gusta dormir, es más fácil de lo que cree.

1.-Calcular las horas de sueño.-En promedio, tenemos que dormir entre 7 y 10 horas diarias. Cada quién tiene su promedio ideal (ese que, cuando te despiertas te sientes descansado) y es importante que lo mantengas. No sacrifiques el sueño que necesita tu cuerpo para descansar y restaurarse para despertarte unas horas más temprano. Calcula tus horas para ver a qué hora te tienes que dormir y despertar y duérmete más temprano si es necesario.

2.-Empezar poco a poco.- Da igual si tu objetivo es empezar a despertarte a las 6 a.m. diario o simplemente 30 minutos antes de lo que acostumbras, tienes que hacerlo poco a poco. Si normalmente te despiertas 8:30 a.m. pon tu alarma a las 8:15 a.m. primero y modifica conforme te vayas acostumbrado.

3.-Adiós al “snooze”.- Este es uno de los puntos más difíciles de lograr, pero es importante que dejes de posponer tu alarma. El sueño ‘extra’, aunque se siente delicioso, no ayuda a que realmente descanses más ni te sientas mejor. Si sientes que tu cuerpo necesita 15 minutos más por la mañana, pon tu alarma a la hora definitiva con el snooze incluido y levántate en cuanto suene. Y si sientes que tu primer instinto al despertar es apagar tu alarma, trata de poner tu celular en un lugar que te obligue a pararte y a caminar para despertarte un poco en el proceso.

4.- La consistencia es clave.- Si quieres triunfar en el intento, tienes que ser consistente.

5.-Energízate en 1, 2, 3.- Lo ideal es que, en cuanto te despiertes, hagas algo que te de energía instantánea. Esto puede ser tomarte un té o un café, hacer ejercicio, desayunar algo rico que te encanta o bañarte con agua fría.

6.-Saludo al sol.- Otra forma es salir a que te de el sol por la mañana. Aunque suena como una práctica rara, la luz del sol tiene la capacidad de despertar a tu cuerpo.

7.- Disfruta el tiempo extra.- Ya sea tomarte 15 minutos para leer en silencio o adelantar tus mails del trabajo. Mientras más te guste y lo aproveches, más ganas de despertarte temprano y de ser “morning person” vas a tener.