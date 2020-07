Cd. De México, 31 de Julio del 2020.- Desde hace casi un año que lanzó el canal de YouTube ‘De mi rancho a tu cocina’, Doña Ángela no ha dejado de cosechar éxitos.

La excelente cocinera agradeció a sus seguidores, pues ya suman más de 3 millones en la plataforma de video.

La cocinera fue reconocida hace un par de meses como una de las 100 personas más influyentes de México por su labor como promotora de la comida rural tradicional mexicana.

Algunos de sus videos suman más de 6 millones de visitas, como el de mole de rancho y el de enchiladas estilo Michoacán.

Doña Ángela ya había recibido un reconocimiento de YouTube en octubre del año pasado por su primer millón de seguidores, pero ahora, 9 meses después, la plataforma volvió a premiar a la cocinera por alcanzar los 3 millones

«Mi gente, hoy me desperté con la gran noticia de que ya somos más de 3 millones en YouTube. Estoy muy contenta y agradecida con todos ustedes, mi familia, mi gente. Que Dios me los bendiga. Me han hecho muy feliz porque son parte de mi nueva familia los quiero mucho», compartió a través de Facebook.