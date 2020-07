Cd. Madero, Tamaulipas,, 29 de Julio de 2020- Las quejas contra la comisión federal de electricidad continúan

incrementándose conforme pasan los días, pues la falta del servicio en varios sectores del

municipio de Madero mantiene molestos a los ciudadanos.

Un ejemplo de ello es la colonia Heriberto Kehoe, donde por lo menos 20 familias tienen

más de 48 horas sin el servicio de energía eléctrica y a pesar de haber reportado el

desperfecto desde el día que se quedaron sin luz, siguen sin una respuesta positiva.

Carmen Rodríguez, residente del sector, aseguró que han llamado constantemente a la CFE,

pero solo tienen como respuesta que su petición está en trámite, pero continúan sin el

servicio, algo que les afecta considerablemente, ya que no solo es el hecho que los

alimentos que tienen en el refrigerador se están echando a perder, sino que por la lluvia y

los moscos, deben mantener puertas y ventanas cerradas, soportando el calor que esto

genera.

Expuso que este día de nueva cuenta se comunicó a la comisión federal de electricidad,

pero le dijeron de manera tajante que ya tenían varios reportes de esa colonia, pero había

problemas más fuertes que resolver, por lo que no se tiene fecha para que acuda el personal

a reparar los desperfectos.

Algo similar ocurre en las colonias Parque y Los Coyoles, una parte de la Luna Luna y

también de la ampliación de la Unidad Nacional, donde los residentes de estos lugares

tienen más de tres días sufriendo los estragos de la falta de luz, y a pesar de reportar el

hecho a CFE, no hay respuesta por parte de la empresa, por lo que muchas familias ya se

encuentran desesperados.

Al respecto, Roberto Mejía, dijo que han hecho muchas llamadas a la comisión federal de

electricidad, pero les han dicho que esos sectores no son prioridad, mientras que a otros

colonos les han argumentado que no tienen reporte, lo que aseguran, es mentira, pues hay

muchos que realizaron los afectados.

«En el 071, en la gran mayoría de las ocasiones que se llama no contestan, ya son varios

vecinos que han dado hecho sus reportes, pero esta empresa que se dice ser de clase

mundial, no responde, no tienen la capacidad para resolver estos problemas de manera

pronta», señalaron los vecinos.

Los colonos de los distintos sectores de Madero afectados sin el servicio de energía

eléctrica, resaltaron que seguirán insistiendo ante la CFE, pero en caso de no tener una

respuesta pronta, podrían tomar otras medidas.