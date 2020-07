CIUDAD DE MÉXICO, 30 de Julio de 2020.- En cumplimiento a una de las medidas cautelares ordenadas por dos Jueces de Control Federal, este jueves se realizó la diligencia de instalación de un brazalete de localización al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “L”.

Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) informaron que en el procedimiento participó personal del Ministerio Público Federal, un actuario y personal de la empresa que opera el servicio, quienes explicaron su funcionamiento.

El procesado contó con la asistencia de uno de sus abogados, Alejandro Rojas Pomeda, quien estuvo presente en la habitación del hospital en donde convalece Emilio “L”, desde el pasado 17 de julio.

El aparato de localización fue colocado en el tobillo derecho del procesado, quien desde el miércoles enfrenta dos vinculaciones a proceso por los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y cohecho.

Fueron los jueces federales de Control, José Antonio Zúñiga Mendoza y Juan Carlos Ramírez Benítez quienes autorizaron esta medida cautelar solicitada por la FGR, como parte de los procesos que se seguirán en contra de Emilio L por los casos Agronitrogenados y Odebrecht.

El procesado convalece en un hospital privado, debido a una anemia aguda y problemas en el esófago, y su abogado Miguel Ontiveros, explicó la noche del miércoles que permanecería ahí hasta tres días más, por lo menos.

Como parte de las medidas cautelares para que el procesado no se evada de los procesos, en los que participará como testigo colaborador, al ex director de Pemex se le retiró su pasaporte y visa, y se le ordenó no salir de la Ciudad de México.

Debido a que a Emilio «L» se le concedió una libertad condicionada, por parte del Juez Ramírez Benítez, y la Fiscalía no solicitó un arresto domiciliario, éste podrá salir de su domicilio.

Durante el procedimiento de instalación del aparato de localización, se le explicó al acusado que deberá registrar la dirección del domicilio donde permanecerá más tiempo, para concluir con la habilitación del aparato.