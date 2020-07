Cancún, México, 01 de Julio 2020. Christian Giménez se convirtió en el nuevo director técnico del naciente Cancún FC y con ello le dijo ‘hasta pronto’ a FOX Sports México, la que hasta hoy fue su casa tras su retiro de las canchas.

El exfutbolista de Cruz Azul, Pachuca y América, entre otros, incursionará en los banquillos del futbol mexicano con el equipo quintanarroense de la competición que surgió como una alternativa a la Liga MX.

«Me invitaron a este proyecto, un proyecto nuevo e interesante que es en desarrollo y proyección para los jóvenes. En todo sentido es un aprendizaje y quería tomar este reto, uno de los más importantes en mi carrera», detalló ‘Chaco’ en La Última Palabra.

«Al no tener ascenso tienes que armar un equipo competitivo pero a la vez tienes que pensar en proyectar a esos jóvenes que quizás no tiene la posibilidad de jugar en primera división. También es un crecimiento de acercarme y orientar a los jóvenes a una idea de juego, en eso me enfoco y en eso voy a trabajar», manifestó el estratega mexicano.