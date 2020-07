Estados Unidos, México, 06 de Julio 2020. El quarterback Patrick Mahomes habría llegado a un acuerdo con los Chiefs de Kansas City para permanecer en la franquicia por las próximas 10 temporadas y se volvería el acuerdo más millonario en la historia de la NFL.

Como adelantó el insider de la National Football League, Michael Silver, Mahomes estaría vinculado a los Chiefs hasta el 2031 y su contrato iría en ascenso.

El nuevo contrato por los próximos 10 años se suma a los 2 que restaban en el acuerdo original, por lo que quedará ligado con los Chiefs por las siguientes 12 temporadas.

Mahomes fue elegido MVP en su primera campaña como quarterback titular de los Chiefs, y para la segunda conquistó el Super Bowl y además fue elegido el mejor jugador del partido.

