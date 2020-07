México, 12 de Julio 2020. Mucho revuelo ha causado el anuncio de Carlos Vela de no participar en el certamen de la Major League Soccer que se disputa en Florida, como una medida precautoria para él y su familia ante la pandemia de COVID-19, cuestión que ha sido abordada por Javier Hernández en conferencia de prensa.

🗣 “Estamos tratando de hacerlo bien, disfrutándolo y ojalá sea un torneo muy positivo al final y ojalá, Galaxy sea el campeón de este torneo”. Las palabras de @CH14_ previo al debut del #LAGalaxy en el Torneo Especial #MLSisBack 🎥👇 pic.twitter.com/Gpvt2Df4J5 — LA Galaxy (@LAGalaxy_Es) July 11, 2020

«Tenemos una muy buena relación. No es que yo tomé la decisión correcta y él no. Necesitamos ser muy respetuosos. Sólo nosotros sabemos lo que sucede con nuestras vidas y nuestras familias», señaló ‘Chicharito’ el sábado en comparecencia ante los medios de comunicación.

Además, el ’14’ del LA Galaxy fue tajante al señalar que si no se sintiera seguro, no estaría concentrado con el equipo para disputar el torneo de la MLS.

«No hubiera tomado ningún riesgo si no me sintiera seguro aquí. Los protocolos son los mejores posibles. La vida no es perfecta pero reitero, si no me sintiera seguro, no estaría”, sentenció Hernández.