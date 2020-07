Austria, 10 de Julio 2020. Sergio Pérez sigue asombrando en el regreso de la Fórmula 1. El piloto mexicano fue el más rápido en las primeras prácticas del Gran Premio de Estiria en el circuito de Austria, y el tercero mejor para las segundas prácticas, solo por detrás de Max Verstappen de Red Bull y de Valtteri Bottas de Mercedes.

Checo está decidido a meterse al podio el domingo, en el mismo circuito en el que la semana pasada se quedó en el sexto sitio y muy cerca del podio, solo por una sanción en su último paso por la zona de pits, y todo parece apuntar a que tendrá otro gran fin de semana, pues inició excelente en el circuito de Red Bull Ring.

Another strong session in Austria, that's P3 and 4 in FP2! 🇦🇹#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/kqLteW1vQN

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) July 10, 2020