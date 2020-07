Gran Bretaña, 30 de Julio 2020. El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez no se presentó a la rueda de prensa previa al Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 luego de que la prueba de coronavirus que se practicó ayer arrojó resultados no concluyentes, por lo que ahora se someterá a un nuevo análisis que pueda determinar que no tiene riesgos de correr este fin de semana.

UPDATE: @SChecoPerez is not at the circuit today following an inconclusive test result.

He is self-isolating awaiting the results of a retest.#F1 #BritishGP

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) July 30, 2020