Argentina, 14 de Julio 2020. La situación económica del Independiente de Avellaneda es complicada, adeuda a varios jugadores y Cecilio Domínguez ya le habría informado a la directiva que será jugador libre.

Según TyC Sports, el paraguayo ya había platicado con el club el tema de la deuda varias veces y hasta existía un acuerdo de palabra entre ambas partes. El Rojo no ha cumplido y Cecilio decidió inclinarse por ser jugador libre.

El ex americanista reclamó la libertad de acción por incumplimiento de pago en los plazos acordados y es casi un hecho que Domínguez no continuará en el equipo, por lo que está amparado por el reglamento de FIFA.

Por otro lado, la salida de Silvio Romero, también exjugador de las Águilas, sería inminente del conjunto de Avellaneda.

El mismo medio argentino informa que River Plate y Boca Juniors podrían ser alternativas, aunque la situación generada por el covid-19 complica la transferencia.

«Hay una relación desgastada. Nunca me cumplieron lo que firmé. Una cosa es decir que los referentes se quieren ir y otra distinta es decir que el club no quiere seguir con ellos”, declaró Silvio.

“Sería de común acuerdo. No se trata de dejarlos expuestos ni perjudicarlos, pero si no me quieren más entonces decidamos dónde puedo ir. Yo estoy cediendo bastante; que no me pongan como condición el lugar donde puedo seguir trabajando. Es una cuestión de sentido común”, finalizó el argentino.

Y por si fuera poco, Independiente aun le adeuda 3.2 millones de dólares al América por Cecilio Domínguez, más 800 mil dólares de la multa que impuso la FIFA por los atrasos de pago.