“Disfruté el vino durante muchos años y nunca lo cuestioné … pero no tenía idea del proceso … Pronto aprendimos que no era lo que agregaste, es lo que no agregaste”, dijo la esposa de Benji Madden.

Díaz conoció a Katherine a través de su cuñada Nicole Richie y la amistad floreció. En abril de 2018 comenzaron a estudiar el mundo del vino y cuestionaron qué contenía su bebida favorita.

“De hecho, pensé que era la opción de alcohol más responsable porque estaba hecha con uvas fermentadas. Pero no tenía idea del proceso. Una de las primeras conversaciones que Katherine y yo tuvimos sobre hacer un vino más limpio fue ‘¿qué estamos haciendo para agregar?’ pronto aprendimos que no era lo que agregaste, es lo que no agregaste”, dijo Díaz.

“Lanzamos un blanco y un rosado, los vinos son limpios, deliciosos, veganos, elaborados con uvas orgánicas y sin aditivos innecesarios. Con transparencia de ingredientes en cada etiqueta, Avaline tiene como objetivo establecer un nuevo estándar para la industria del vino”, afirmó en un comunicado de prensa.

Avaline White y Rosé ($24 dólares) están disponibles para su compra en tiendas minoristas y en drinkavaline.com. Avaline White es un vino seco con un final fresco y crujiente y proviene de España.

Avaline Rosé ofrece una sensación en boca ligera y fresca con notas de melón y cáscara y proviene de Francia.