PRI y sus calamidades

los problemas agudizan,

a la lumbre ya le atizan

por club de complicidades…

A Melhem le ha tocado

bailar hoy con la más fea

y a su PRI se le golpea

por saqueo descarado…

Negar que al presidente del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas, ÉDGAR MELHEM SALINAS, le toco bailar con la más horrible resulta un desperdicio.

Con el escándalo de las empresas fantasma, que florecieron como factureras durante el sexenio de EGIDIO TORRE CANTÚ, hacen que el PRI continúe sangrando por la herida.

Una herida que iniciaba su cicatrización con el paso veloz que MELHEM le había impreso, en su intento por recuperar la confianza tanto de la base tricolor como de sus más prominentes actores.

Hasta el lunes seis de julio, por la mañana, todo iba bien en los planes de “revivir” un partido en quiebra, al tricolor en la entidad. Incluso se podía ver a MELHEM muy optimista, activo en redes sociales.

Su gira por la entidad le había dado buenos resultados, comenzaba a revivir la filia tricolor, la pasión por el partido de sus amores. En su escritorio había una pequeña lista de municipios y diputaciones que podrían rescatarse de cara al 2021.

Pero el anuncio que dio RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica en Tamaulipas, le echó a perder todo el trabajo a ÉDGAR MELHEM SALINAS.

Se destapó una pestilente cloaca, de donde van a salir hasta víboras prietas (o tricolores) y tepocatas. En medio del escándalo, el daño colateral tiene nombre y apellido, se llama PRI.

Sí, a MELHEM le tocó bailar con la más horrible; carga la enorme responsabilidad de revivir un partido en quiebra y con una aguda crisis de credibilidad.

Tener dos gobernadores en la cárcel: uno en Estados Unidos y otro en México (pero que huele a extradición) ya era un pesado lastre en el camino a congraciarse con la militancia y con la población.

Ahora con el problema de las empresas fantasmas que florecieron bajo la sombra que generaba la última administración priista en Tamaulipas, es decir la de EGIDIO TORRE CANTÚ, la situación para el PRI de MELHEM se torna muy grave.

De entrada, quienes son señalados por ser los presuntos “genios” del desvío de recursos a través de las empresas fantasmas, llamadas factureras, eran parte de la última administración priista conocida en la entidad.

Ya se sabía, desde el propio sexenio de EGIDIO, que CRISTÓBAL ROSALES GÓMEZ, contaba con la completa “bendición” del Gobernador de Tamaulipas para “hacer dinero”, en su calidad de subsecretario de Egresos.

También se sabía que JORGE ÁBREGO ADAME, al ser parte del “cuadro chico” de EGIDIO, del grupo de amigos íntimos, llegó a la Secretaría de Finanzas sólo a firmar lo que ROSALES le entrega previo “VoBo” del “Patrón”.

Los implicados cargan con el problema de enfrentar a la justicia y resulta muy interesante saber si las investigaciones llegan hasta la cabeza de esta enorme maraña de complicidades, saqueos y cochupos.

Pero en esta historia, el PRI de MELHEM, tendrá que seguir remando contra la corriente, en una pequeña balsa que hace agua y que le acaban de echar otro pesado lastre; ¿podrá llegar al 2021…? Pendientes…

~~SECRETO A VOCES.– Hay quienes aseguran que dentro del PRI, el ex gobernador EGIDIO TORRE no tenía grupo sino recomendados y acomodados, pero la realidad confirma que no sólo tenía grupo sino que tras dejar la gubernatura siguió moviendo los hilos partidistas en la entidad; no es secreto… Hoy, quienes tenían la posibilidad de “pelear” por una candidatura, enfrentan una grave situación, pues la población de Tamaulipas los identifica como parte del grupo de EGIDIO y con el escándalo de las factureras, irremediablemente se echan a perder los proyectos… ¡Ay ojón!

~~RUMORES, RUMORES, RUMORES.- Si el Gobierno de Tamaulipas le sigue escarbando a las operaciones simuladas que se realizaron en el gobierno de EGIDIO TORRE CANTÚ, entonces el escándalo de las factureras, dado a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del estado, sería un juego de niños… ¿Por qué en Ciudad Victoria algunos personajes andan muy nerviosos… les estará haciendo daño el empacho financiero que se dieron del 2011 al 2016…? Son rumores, rumores, rumores…

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El escándalo de las “factureras” también le pega al Movimiento de Regeneración Nacional, pues una de sus “supuestas” cartas fuertes que “guardaban” para el 2021 y hasta el 2022, como era CARLOS CANTUROSAS VILLARREAL, ahora es prófugo de la justicia… ¡Azamákina!

++CUENTAN QUE… A quien le llueve sobre mojado es a la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, pues primero le reventaron a su madrina YEIDCKOL POLEVNSKY y ahora el Gobierno de Tamaulipas confirmó que pidió a la Interpol que busque a su hermano CARLOS, quien era su “arquitecto” político/electoral… ¿Seguirá CARMEN LILIA pensando en ser alcaldesa…? ¡Ay nanita!

++CUENTAN QUE… Si el apriete del Gobierno de Tamaulipas viene “en serio”, en contra de la pandilla atracadora del sexenio pasado, entonces la familia de la diputada federal MARIANA RODRÍGUEZ MIER Y TERÁN, podría verse envuelta en un nuevo escándalo… ¡Órale!

++CUENTAN QUE… Para los medios de comunicación vendrá un “bufete mediático”, pues información sabrosa y del tipo en donde se despedazan reputaciones podría empezar a filtrarse de forma dosificada y selectiva, para que pique y replique en la entidad… ¡Virgen Santa!

Hasta mañana…

Comentarios a: letrasprohibidas2011@hotmail.com