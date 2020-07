El tema como el título de hoy, se ha mencionado en distintos contextos, desde el

familiar, hasta el de los gobiernos, partidos políticos, centros escolares, clubes, etc., etc.,

y tenemos la convicción de que adoptar este modelo no es ni será la última persona en

hablar en el mismo sentido.

Sexenio a sexenio en México, de una forma u otra, cada presidente lo aborda, cada

candidato lo aborda no solo desde la palestra electoral, sino de cualquier pódium y si

puede, con acciones planeadas o no, con o sin indicadores reales o engañosos, bueno,

más bien éstos últimos.

La austeridad hace referencia a la sencillez y moderación, es énfasis en el

acatamiento riguroso de normas morales de los individuos. La palabra austeridad es de

origen latino que significa ‘difícil o áspero’ y un sufijo que expresa ‘cualidad’.

En alusión al título de hoy, la semana pasada se publicó sobre las acciones

gubernamentales de la 4T, particularmente en la Secretaria de Economía, por el

arbitrario retiro de computadoras a funcionarios de la dependencia federal,

argumentando medidas de austeridad dictadas por el presidente de todos los mexicanos,

Manuel López, quién después de un importante análisis, propuso que los empleados

compartan su equipo de cómputo.

La Revista Expansión asegura que el 75% de los empleados de esta dependencia,

quedará sin equipo de cómputo, por lo que “…para trabajar deberán llevar su

computadora personal o, en su caso pagar 4 mil pesos para adquirir y mantener el

actual.”

“Hay manera, hay formas de resolver, si lo que sobraban eran computadoras… el

que se compartan más los instrumentos de trabajo”, respondió el presidente mexicano

Manuel López, a la reportera que cuestionó los recortes por austeridad.

Haciendo gala de la franca y abierta ignorancia, el visitante -no huésped- de la

Casa Blanca en Washington, queriendo tal vez llamar la atención a la insolencia de la

reportera, López Obrador dijo: “Imagínense lo que hacían los que lucharon en otros

tiempos por libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía… ¿Estaban

esperando que tuvieran sus computadoras para luchar, para transformar?”

Imagino al cura de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla, sentado frente a su

compu… Tal vez 100 después Don Porfirio Díaz Mori, oaxaqueño, con su Lap Top bajo

el brazo haciendo su estrategia para la siguiente campaña… Quizá el Gral. Lázaro

Cárdenas enviando un email a don Plutarco Elías Calles…

Concluyo este enojoso tema con la idea de que el titular del Poder Ejecutivo

mexicano, puede caer en el analfabetismo funcional, sin afán de ofender a nadie y

aceptando el rol en el que hemos caído como nación.

En un cambio de canal noticioso y, ya que hicimos alusión al primer viaje

internacional del presidente Manuel López, esta vez con la atención del Neoyorquino

Donald Trump, muchos temas han preponderado en el ámbito popular y que no hay

lógica en las respuestas de los funcionarios, chairos o seguidores de la política de la 4T.

¿Cuáles son los motivos reales del presidente mexicano para aceptar este viaje?…

¿Los calificativos de Trump en su campaña electoral pasada contra los mexicanos,

quedan en el tintero, como las expresiones de AMLO al gringo en su libro ‘Oye,

Trump’ del 2017?… ¿Cuál es la temática que se abordará, porque el T-MEC este mes

entró en vigor y fueron TRES, no DOS países quienes lo firman; la candidatura de un

mexicano a un organismo mundial?

Luego, los amigos del presidente que le acompañan a este ‘viaje supersónico’ son

empresarios consolidados que incluso no han coincidido con su política Pandémica y

con acciones lo contradicen, como el caso de Salinas Pliego y sus tiendas Elektra que

por lo menos estuvieron abiertas tres meses, mientras otras del mismo ramo

permanecieron cerradas.

A este Viaje a Las Estrellas, fueron: el Empresario y Jefe de la Oficina

presidencial, Alfonso Romo, que a su vez dirige el Consejo Asesor Empresarial,

conformado por ocho grandes empresarios de México, dos de ellos representantes de las

televisoras.

También andan en tierras gringas, Don Olegario Vázquez Aldir, presidente de

Grupo Ángeles; Carlos Hank González, de Grupo Hermes; Bernardo Gómez,

vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa; Daniel Chávez, presidente de Grupo

Vidanta; Sergio Gutiérrez, copresidente de DeAcero; Miguel Alemán Magnani,

propietario de Interjet (en quiebra), y Miguel Rincón, dueño de BioPappel y compadre

de López Obrador. Tiene asistencia también, Germán Larrea, presidente ejecutivo de

Grupo México, y Alberto Bailléres, presidente de Grupo Bal, de acuerdo con

Bloomberg.

Recordemos que AMLO solo estará menos de 48 horas en Washington y se

desconoce la agenda de los ‘acompañantes’

El gran faltante a este viaje es el defeño y decimonoveno hombre más rico del

mundo, poseedor de poco más de 51 mil 500 millones de dólares, Carlos Slim Helú,

más que ingeniero, empresario.