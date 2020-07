Atlanta, Estados Unidos, 01 de Julio 2020. El tiempo ha llegado para que el Atlanta United confirmara a Jurgen Damm como su nuevo jugador.

Tal y como adelantó Rubén Rodríguez desde el 25 de febrero, el volante mexicano de 27 años no renovaría con Tigres para probar la MLS.

Y es que el anuncio no se podía dar antes del 30 junio, fecha en que Damm terminaba oficialmente su contrato con los Felinos.

Con esto, el de Tuxpan llega en calidad libre y tras adquirir sus derechos de descubrimiento del Houston Dynamo por 50 mil dólares de fondos de Adjudicación Generales (GAM).

«Es emocionante sumar un jugador con el talento y mentalidad ganadora que tiene Jurgen. Tenemos ganas de darle la bienvenida a nuestro club», compartió Carlos Bocanegra, Vicepresidente y Director Deportivo del Atlanta United.

Con esto, terminan cinco temporadas de Jurgen Damm defendiendo la camiseta de Tigres; equipo al que llegó tras su paso por Pachuca y Estudiantes Tecos.

Fiel a su estilo, el mexicano de 27 años anunció su fichaje de Atlanta United de una manera original en sus redes sociales.

He’s a winner, he’s electric and now he’s a member of the 5-Stripes.

Welcome to the ATL, @jurgendammr25 🙌

DETAILS: https://t.co/uhPcVHqVhm pic.twitter.com/41LX3q2vI6

— Atlanta United FC (@ATLUTD) July 1, 2020