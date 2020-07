El domingo corrió como reguero de pólvora la detención del subsecretario de Finanzas de la administración pasada, CRISTOBAL «N», rápidamente propios y extraños comentaron de los hechos.

En lo que pocos reparan es que todo parece indicar que la captura estaba programada, que la reunión en Polanco daba resultados, que el arreglo de que la esposa de CRISTOBAL viajara a la Ciudad de México para encontrarse con él estuviera orquestada.

Siempre, o la mayoría de las veces, que los prófugos de la justicia son encontrados y detenidos es porque le siguen la huella a las esposas, ¿a poco cree usted que CRISTOBAL no lo sabía o pensara que a él no le sucedería?, pecaría de inocente si lo hiciera y para estar acusado por el desvió de miles de millones de pesos es porque de inocente no tiene nada.

Dicen los abogados que los bandidos, cuando ya están siendo señalados por cualquier delito, deben hasta dormir con el amparo en la bolsa y no confiárselo ni a su sombra. ¿Usted cree que el abogado de CRISTOBAL no lo sabía?

Obviamente sí, pero igual el supuesto olvido del amparo en el departamento era la excusa perfecta para dejarse aprender, que su esposa luego quisiera ir por el documento al departamento sabiendo que no se lo permitirían es obvio que también lo sabían.

En ocasiones los ladrones prefieren entregarse poniendo a salvo sus fortunas, o de perdido quedarse con parte de lo robado pues el andar a salto de mata sale caro, el vivir en el extranjero sin poner a trabajar el dinero provoca que las riquezas se acaben y ni siquiera pueden pasar tiempo con sus familias.

Razón por los que muchos piensan que al mal paso darle prisa, entre más rápido se enfrenten a la justicia más rápido pueden gozar de su libertad, además si quedan presos en su ciudad tienen la oportunidad de estar en contacto con sus familias y en la penal protección pagar durante el tiempo que puedan en el reclusorio quedar, sino que se lo pregunten a PEDRO HERNANDEZ CARRIZALES.

Además, seguramente CRISTOBAL sabe que hay puntos que no cuadran ni cuadrarán en la sentencia y las leyes pueden ser suaves para él, eso sí, hoy ocupa planas completas de los medios de comunicación pero en un tiempo pasará, el COVID-19 se estabilizará y las campañas políticas comenzarán así es que su detención se olvidará, gozando de cabal salud en el penal por un tiempo quedara y luego a la vida social regresara, ya lo vera, casos así se han visto muchos.

En fin, la situación es que de lejos y de cerca se ve que la detención de CRISTOBAL «N», por así convenir a sus intereses él mismo la planeo, que su esposa le visitara y luego se le olvidara el amparo en el departamento suena infantil pues cualquier persona que tenga pendientes con la justicia sabe que eso se debe cuidar.

Dio frutos la reunión en Polanco, entre CRISTOBAL, su esposa y quien sabe quién más para poder orquestar el regresar a Ciudad Victoria y desde aquí buscar su libertad, sin andar a salto de mata o en el extranjero y acabarse lo robado y sin poder ver a su familia.

La vida en prisión para cualquier persona no es fácil, menos para los que no tienen ni conque pagar su defensa, pero seguramente muy mortificado CRISTOBAL no estará, aclaro, en el penal nadie es feliz pero a algo se atiene.

Además no perderá todo y apostándole a que en ocasiones la sociedad no tiene memoria él se ve dentro de un tiempo gozando de su libertad y sus bienes.