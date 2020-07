«La medalla de Laura es histórica, fue la primera en ganar una medalla olímpica en el trampolín, me siento privilegiada estar con ella porque me da consejos, todo lo que vivió en la competencia, lo que sintió en la final olímpica, eso me ayuda. Ya en la final, todo puede pasar».

La capitalina de 29 años aprovechó la cuarentena para sanar de un desgarre en la pantorrilla que sufrió en la evaluación técnica que se realizó en marzo pasado en el CNAR y que definió a los clavadistas que irán a la Copa del Mundo de Tokio que se disputará en febrero y en donde buscarán los últimos boletos para la justa olímpica.

«Te devuelven la ilusión porque el panorama era muy incierto, mucho se escuchaban que se iban a cancelar, Laura es más grande que yo, yo decía que se aguante en caso de que llegaran a cancelarse porque es un sueño de las doscompetir en sincronizados».