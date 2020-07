Cd. Victoria, Tamaulipas (15 de julio de 2020).- Para el ciclo escolar 2020 -2021, la directiva del Centro de Bachillerato Tecnológico e Industrial (CBTIS 24), analiza la manera que se apoyara a los padres de familia en el pago de las colegiaturas del semestre próximo.

Pues se reconoce que la cuarentena generada por la pandemia del Covid19, ha dejado a muchos jefes de familia desempleados y no cuentan con los recursos para cubrir la cuota.

Martha Aurelia Limas Sánchez, Directora de la citada institución educativa en esta capital, dijo, que aún no saben de qué manera se va a atender ese punto, «Lo que si es claro es que la escuela no tendrá los mismos gastos, ya que algunos eventos no se llevarán a cabo».

Y algo que podría aminorar el pendiente económico para los padres de familia, menciono, es que en este momento se están liberando las becas «Benito Juárez» a los alumnos que se encuentran registrados en este programa del gobierno federal.

El monto que habrán de recibir por este concepto, dice, es de 3 mil 200 pesos, el cuál está etiquetada a solventar los gastos de educación de los jóvenes.

El apoyo del Gobierno Federal, indica, llega en el momento preciso para asegurar el estudio de los estudiantes, brindando tranquilidad a los padres de familia.

En otro tema da a conocer que están dando seguimiento al proceso de nuevo ingreso, que es lo que están atendiendo ahora.

Y la aplicación del examen ceneval a a nuevo ingreso, se estará realizando el 24 y 25 de agosto a mil 300 aspirantes que se integrará en grupos de 20 jóvenes.