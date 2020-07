Ciudad Victoria, Tamaulipas (9 de Julio del 2020).- En la capital del Estado, José Luis Loperena González presidente de CANACO (Cámara Nacional de Comercio) indicó que este fin de semana se abrirán el 25% de comercios no esenciales en el Estado.

Aseguró que los oxxos y supermercados permanecerán cerrados por decreto estatal, mencionó: “Los negocios no esenciales que habían cerrado, abren al 25%, Oxxo y supermercados no abren, siguen cerrados”.

Este decreto sigue en pie y por este motivo no podrían abrir estos negocios, este beneficio solo fue para los negocios no esenciales que no habían laborado anteriormente.