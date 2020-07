Estados Unidos, 20 de Julio 2020. Se va. El receptor Antonio Brown pone fin a su carrera dentro de los emparrrillados de la NFL. A través de una serie de tweets, el polémico jugador anunció que pondrá fin a su carrera tras 10 años en el mundo del fútbol americano.

«Es momento de decir adiós, he hecho todo en este juego. En este punto, el riesgo es más grande que la recompensa. Gracias a todos los que fueron parte de este viaje, les agradezco sinceramente por todo. La vida sigue 84! Llegué, vi, conquisté. Misión cumplida».

at this point the risk is greater than the reward thank you everyone who been part of this journey i sincerely thank you for everything! life goes on 84!

— AB (@AB84) July 20, 2020