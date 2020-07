Cd. Madero, Tamaulipas, 20 de Julio de 2020.- .- Una persona de la tercera edad, quien cada dos meses recibe una pensión otorgada por el gobierno federal, señaló a un Servidor de la Nación del municipio de

Ciudad Madero por presunto robo, de parte de este beneficio otorgado.

La señora Silvia Santiago Mar, quien tiene una discapacidad motriz, y vive con su esposo, quien

también es discapacitado, señaló que acudió a recibir el pago de su pensión que le otorga el

gobierno federal dentro del programa «68 y más», el cual en esta ocasión sería doble debido a las

indicaciones giradas por el gobierno federal, por lo que llegó a la oficina indicada sobre la avenida

Primero de Mayo, teniendo que hacer la fila correspondiente.

Resaltó que antes de entrar a la oficina, uno de los llamados Servidores de la Nación, de nombre

Felipe N, le dijo que no ingresara y que él le ayudaría a cobrar su pensión, por lo que salió con

unos documentos y le solicitó a la señora que los firmara para hacerle la entrega de su efectivo,

por lo que ella lo hizo y le entregó la cantidad de 3 mil pesos, en vez de los 5 mil 200 pesos que le

correspondían.

La afectada dijo que se percató del hecho hasta que llegó con su esposo, quien es bolero en los

alrededores de la presidencia municipal de Madero, debido a que ella es analfabeta, por lo que al

contarlo se dio cuenta que solo eran 3 mil y no los 5 mil 200 que le tenían que entregar.

«Yo llegue y este señor me dijo fírmele aquí, le dije, pero yo voy a hacer cola, voy a cobrar, y el me

dijo, no yo traigo aquí su dinero y me lo entregó, yo no lo conté, sino que llegué allá donde está mi

esposo y me dijo que eran 3 mil pesos y en el papel que me dio no trae esa cantidad, eran 5 mil

200 lo que me tenía que entregar y solo me dio 3 mil».

Aseguró que siempre cobra en ventanilla, debido a que no tiene tarjeta, pero nunca había tenido

problemas, por lo que pidió que el servidor de la nación le regrese los 2 mil 200 pesos que le hacen

falta, pues tal parece que esta persona se está aprovechando de los adultos mayores que no saben

leer, ni escribir.

Añadió la señora Silvia Santiago, que necesita que le devuelvan este dinero, debido a que es lo que

les ayuda a subsistir, ya que su esposo es una persona de más de 70 años y que tiene problemas

de salud y a pesar de ello, a diario tienen que salir a trabajar para sostenerse.