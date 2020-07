En plena adolescencia y cargando a cuestas con su nacionalidad judía Ana Frank, y toda

su familia, sufrían por los años cuarenta, la persecución del nazismo liderado por Hitler un

hombre cruel y desajustado emocionalmente.

Como todos sabemos que fue por 1940 cuando inició la segunda guerra mundial,

comandada por este dictador alemán que en su mente deliraba por exterminar a todo el

pueblo judío.

Y bueno en esos días la cacería para los atribulados judíos era incansable, no obstante el

Jerarca de la familia Frank, no se daba por vencido y buscaba todas las formas para no caer

en las redes de la Gestapo que era la policía secreta creada por los alemanes para sembrar

terror.

En ese tiempo el padre de Ana, tenía una empresa en un viejo edificio de Ámsterdam, y con

ayuda de sus cuatro operarios de mayor confianza, ocultó una habitación del ático del

edificio, y disimuló la entrada tras una estantería y finalmente el 9 de julio de 1942 se

trasladaron a ese sitio.

Marcharon prácticamente con lo puesto, apenas pudieron llevarse casi nada, no podían correr el

riesgo de que se les vieran portando maletas, así que lo mínimo fue su único equipaje, y

fue de esta forma que la familia Frank integrada por padre, madre , Ana y su hermana

Margot llegaron a un reducido espacio para salvaguardarse de los nazis.

Una vez ya en ese lugar, tuvieron que adaptarse a las duras condiciones de vivir casi como

prisioneros en el “anexo secreto”, como lo llamo Ana, eran tiempos muy difíciles, de

mucho miedo y nadie ayudaba a nadie, ya fuera por afinidad a los ideales nazis, o por puro

miedo.

Cabe recordar que ayudar y dar cobijo a judíos en aquellos tiempos, estaba castigado con la

muerte, sin embargo contaban con la ayuda de esos cuatro amigos que se la jugaron, y

pues eran los que proporcionaban la comida y lo necesario para vivir, y también quienes les

hacía llegar las últimas novedades sobre la guerra.

Ahora le comento que en el escondite de los Frank, se les unieron cuatro personas más, que

buscaban refugio, dando en total ocho personas viviendo hacinadas en un reducido espacio,

en el cual marcaron reglas de absoluto silencio de no hacer el menor ruido que los

delataran, pues contiguo a su “lugar secreto” era una fábrica donde llegaban los obreros a

laborar.

Y es que la sensación de peligro se palpaba a cualquier hora y en cualquier momento, y

hubieron de fijarse reglas, normas y horarios para poder garantizar su seguridad tanto como

fuera posible, hacer ruido, reír toser o estornudar, fueron algunas de las medidas extremas

que debieron adoptar para no ser descubiertos.

Y fue así que en estas circunstancias adversas la menor de 13 años Ana Frank, quien daba

muestras ya de su vocación literaria, ocupaba todas aquellas horas de absoluto silencio

escribiendo su diario y notas sueltas, narraba las vivencias y peripecias durante todo aquel

tiempo en el “Anexo Secreto” escondidos del miedo.

Y escribía sus letras de forma inefable y con un destello de esperanza, de que algún día esa

situación de enclaustramiento terminaría, y pues entre las frases de su diario destacaba

algunas líneas que denotaba sus creencias en Dios.

Ana Frank, tenía añoranzas la cual plasmaba así “Para quien tiene miedo, quien se siente

solo o desdichado, el mejor alivio es salir al aire libre, encontrar un lugar solitario donde

estará en comunión con el cielo, la naturaleza y Dios, solamente así se siente que todo está

bien”.

Transcurrieron así dos años de reclusión y silencio hasta que la mañana del 4 de agosto de

1944, fueron descubiertos y capturados por la Gestapo, y los condujeron en un camión

hasta los campos de concentración, en donde Ana y su hermana Margot, fallecieron por

inanición y fiebre tifoidea, dos meses antes que terminara la segunda guerra mundial.

Amable lector, a mí en lo personal, el legado que dejó esta niña adolescente Ana Frank, es

una lección de fe y esperanza, pues no obstante de los días grises que vivió encerrada

plasmó sus letras en un papel, para no fragilizar su espíritu.

Consideremos que a lo largo de nuestra vida, muchas veces tenemos que enfrentarnos a

situaciones difíciles e imposibles de superar humanamente hablando, ellas se levantan

contra nosotros intentando no sólo afectarnos en lo físico- emocional, sino también en lo

espiritual.

Y es que en el diario vivir, con frecuencia, se nos acercan días grises y a veces quieren

quedarse instalados en nosotros, entre estos pueden ser emociones, como: el miedo,

desánimo, rabia, tristeza, impaciencia, pesimismo, depresión, envidia, enfermedades, etc.,

pero no dejemos que se estanquen, busquemos fortalecer nuestro espíritu.

«No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo;

siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.» (Isaías 41:10).

Hasta la próxima.

gilda teran@yahoo.com.mx