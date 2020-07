LOS ÁNGELES. 17 JULIO 2020. Ana Bárbara compartió con el mundo la felicidad que le embarga en estos momentos, y junto a una fotografía donde muestra un costoso anillo de diamantes, reveló su compromiso matrimonial.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante de música regional mexicana reveló que aceptó la propuesta de su novio Ángel Muñoz, tras seis años de noviazgo.

«Dije que sii!!!! Pedazos de mi Alma, así como han estado conmigo en mis tristezas, hoy les comparto mi alegría «MI CORAZÓN ME DICE SI», expresó la intérprete.

Hasta este momento la cantautora de 49 años no ha brindado más detalles de lo que será su boda con Muñoz, al que le lleva 15 años de edad.

Ana Bárbara y Ángel Muñoz se conocieron cuando la artista se mudó a Estados Unidos, del cual se sabe es un empleado del gobierno de Estados Unidos y considera la figura paterna de sus hijos, además que vive con ella en Los Ángeles.

El pasado 14 de febrero la cantante le dedicó un romántico mensaje en el que se muestra agradecida por tenerlo en su vida.

«Aunque desde muy niña creí en los ángeles siempre desee toparme con uno que se convirtiera en un ANGEL GUARDIAN en mi vida, y no sólo de nombre, si no para acompañarme en buenos y otros no tan buenos momentos día a día, y aunque se que eres pro discreción, hoy que se celebra por lo alto la amistad y el amor, te quiero dedicar «mi corazón» que dice si! Te amo y gracias por ser un Angel en toda la extensión de la palabra PARA SIEMPRE y para toooooodos estás presente!!», se lee en sus redes sociales.