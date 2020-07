Ciudad de México, 6 de Julio de 2020. El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy se realizará la prueba del Coronavirus (Covid-19) previo a su viaje Estados Unidos, donde se reunirá con su homólogo Donald Trump.

“Sí, me voy a hacer la prueba posiblemente hoy por la tarde, ya mañana si es que alcanza que me den el resultado, les informo”.

“No tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, calentura, no tengo cansancio, decaimiento, no tengo problemas de respiración que son los síntomas, entonces por eso no me he hecho la prueba».

«Ahora que voy a salir me voy a hacer la prueba porque no puedo ir enfermo, sería irresponsable, entonces me hago la prueba hoy, mañana les informo. Si allá hace falta, de acuerdo con el protocolo de salud, que me haga otra prueba, estoy dispuesto a hacerlo, no tengo ínfulas de superioridad”, expresó durante la conferencia matutina de hoy.

López Obrador, que viajará el martes a Washington para celebrar al día siguiente con Trump la reciente entrada en vigor del tratado de libre comercio de América del Norte, T-MEC, ha sido reacio a usar mascarilla, al menos en público, desde que comenzó la pandemia.

Cabe mencionar que diversos funcionario de gabinete han dado positivo a la prueba, el más reciente de ellos es el titular de Hacienda, Arturo Herrera quien aún permanece en aislamiento.