Ciudad de México. 07 julio 2020. Aun cuando se ha reducido la intensidad de la transmisión de la epidemia de COVID-19 en algunas regiones del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a mantener medidas preventivas de higiene, sana distancia, no salir de casa si no es indispensable y no descuidarse.

“Aquí aprovecho para agradecer al pueblo de México por el sacrificio, el buen comportamiento, sin necesidad de medidas autoritarias, la gente ha actuado en forma responsable y esto nos ha permitido enfrentar la pandemia: que no falten las camas, equipo, especialistas, médicos, que se atienda a la población porque sí se logró aplanar la curva; no se ha desbordado el sistema médico, esto ha significado salvar vidas”, subrayó.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo agradeció a las y los profesionales de la salud que desde el inicio de la epidemia han estado en la primera línea de atención a pacientes enfermos de coronavirus.

Ante el incremento de contagios en entidades como Tabasco, Nayarit y Tamaulipas, el mandatario afirmó que se continuará resolviendo la demanda de instalaciones hospitalarias, insumos y especialistas.

Expuso que se han otorgado fondos a entidades federativas para reforzar sus sistemas estatales de salud. Guanajuato, Michoacán, Puebla, Estado de México y Ciudad de México son cinco estados pendientes a los que hoy mismo se les transferirán recursos.

“Estamos al día en el resto de las entidades; 27 estados tienen sus recursos de este mes de julio”, enfatizó.

El mandatario reconoció la labor de las y los servidores públicos del sector salud. Afirmó que en el curso de la epidemia se ha informado a la población con transparencia y apego a la verdad.

“Se ha podido vencer al amarillismo de algunos medios que querían que se convirtiera en una pandemia inmanejable, que fracasáramos. Aun así se ha podido informar. Se habla del número de fallecidos en México y se comparan con otros países, nada más que no toman en cuenta la población de nuestro país, por ejemplo que ya se superó a España, Italia o Francia; nosotros tenemos el doble de población de esas naciones”, remarcó.

El presidente López Obrador saldrá a mediodía de la Ciudad de México con destino a Washington para reunirse el miércoles con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, a propósito de la entrada en vigor del T-MEC.

Informó que se realizó la prueba de COVID-19 y llevará el comprobante que acredita su resultado negativo. Sostuvo que por respeto a las normas de ese país, si fuera necesario, se hará una segunda prueba y que anteriormente no se la había practicado porque no tiene síntomas de la enfermedad.

Indicó que además de la comitiva de funcionarios del gobierno federal que lo acompañarán, asistirá un grupo de empresarios mexicanos a la cena que ofrecerá el mandatario estadounidense en la Casa Blanca.